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    Google присвятив дудл Міжнародному дню захисту дітей

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    Google присвятив дудл Міжнародному дню захисту дітей

    У перший день літа в дудл від пошуковика зобразили дитячий малюнок крейдою на асфальті

    У вівторок, 1 червня, пошукова система Google представила новий дудл, який присвятила Міжнародному дню захисту дітей.

    У перший день літа в дудл від пошуковика зобразили дитячий малюнок кольоровою крейдою на асфальті. На малюнку крейдою написано слово Google.

    Але цей дудл відображаєтьс не у всіх регіонах.

    Міжнародний день захисту дітей відзначається щорічно 1 червня.

    Свято встановлене в 1949 році в Парижі за рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. Проблема опіки над дітьми особливо гостро розглядалася на тлі тотального зубожіння населення, голоду та епідемій, які прийшли на зміну двом світовим війнам.

    До того ж, у багатьох дітей батьки загинули і вони залишилися наодинці з труднощами: в боротьбі за життя вони нерідко вчиняли злочини і потрапляли до в'язниці, тоді як суспільство потребувало кваліфікованих робітників.

    В Україні День захисту дітей відзначається з 1998 року.

    Теги: Google діти батьки
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    Google присвятив дудл Міжнародному дню захисту дітей