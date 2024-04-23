Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня

Уночі в західних областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3°

23 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей вночі пройде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок вдень опадів не передбачається. Вночі невеликий дощ. На півдні та південному заході країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, сягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 3-8° тепла. У західних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.Вдень очікується 11-16° тепла, на Закарпатті та у південно східній частині 16-21°.

На високогір'ї Карпат вночі пройде невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі сягатиме 0-5° морозу, а вдень – 0-5° тепла.

На Київщині хмарно з проясненнями. Уночі очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер змінних напрмяків зі швидкістю до 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме 3-8° тепла вночі та 11-16° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 5-7° тепла вночі та 13-15° тепла вдень.