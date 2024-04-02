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Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
фото: Наталія Порощук, «Главком»

Вдень пориви вітру 15-20 м/с на Київщині

2 квітня в Україні очікуються невеликі короткочасні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень в західних областях помірні, в більшості північних областей невеликі короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 9-14°, на сході та південному сході країни 6-11°; вдень 20-25°, в Криму до 28°, на Закарпатті, Прикарпатті та узбережжі морів 13-18°.

Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14° тепла, вдень 20-25°.

У Києві вночі 12-14° тепла, вдень 22-24°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. Вдень 2 квітня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності.

До того ж найближчими днями, у зв'язку з переміщенням атмосферного фронту з короткочасними дощами із заходу на схід країни, повітряна маса з сахарським пилом зміститься східніше за межі України – повітря стане чистим.

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Теги: свята свято погода Україна

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