7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні заборонено заплітати коси
Сьогодні, 7 квітня, відзначається Всесвітній день здоров’я, та Міжнародний день бобра. Віряни вшановують пам'ять преподобного Георгія Митиленського.
Всесвітній день здоров’я
7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я. Свято заснували у 1950 році. Дата святкування обрана на честь прийняття Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я у 1948 році.
Метою Всесвітнього дня здоров’я є наголошення на важливості здоров’я в нашому житті, залучення людства до вирішення фізичних й ментальних проблем, підвищення поінформованості про різноманітні захворювання, надання рекомендацій щодо поліпшення самопочуття і стану здоров’я, переконання до здорового способу життя.
Міжнародний день бобра
Бобер – граціозний, сильний плавець, що плаває як під водою, так і на поверхні, розвиваючи швидкість до 7 км на годину, якщо він стривожений. Тіло бобра багато в чому пристосоване до водного середовища проживання.
Найхарактернішою особливістю бобра є його великий плоский хвіст, який слугує кермом під час плавання, опорою, коли він сидить або стоїть прямо, а також сховищем жиру на зиму. Бобри також б'ють хвостом по поверхні води як попередження про небезпеку для інших бобрів або іноді під час гри.
Яке сьогодні релігійне свято
У церковному календарі 7 квітня вшановують преподобного Георгія, сповідника та митрополита Митиленського.
Георгій з юності вів чернечий спосіб життя. За часів правління імператора Льва Ісаврянина він потрапив під гоніння іконоборців. Тоді ж його стали називати Сповідником.
На архієрейську кафедру міста Мітілена (на острові Лесбос) Георгія поставили за правління Костянтина Порфирородного (780-797). У житії сказано, що Георгій вів чисте, цнотливе життя, подібне до ангельського. Був дуже милосердною людиною і завжди допомагав нужденним, за що був наділений Господом даром чудотворення – умів зцілювати невиліковні хвороби і виганяти бісів.
815 року, за часів іконоборця Лева Вірменина, Георгія відправили на заслання до Херсона. Там через 5 років він і помер – за переказами, в годину його смерті над Мітиленом засяяла яскрава зірка.
Читайте також: Церковний календар на квітень 2025 року
Що не можна робити сьогодні
- Не варто цього дня починати посів.
- Не можна в'язати і шити.
- Не дозволено використовувати різноманітне освітлення в будинках, навіть звичайні лампи.
- Не заплітайте косу.
Народні прикмети та традиції
- Якщо у небі немає ластівок, то весна буде холодною.
- Якщо зранку яскраве сонце, то весна буде ранньою.
- Сніг на полях – не буде врожаю.
Пам’ятні події 7 квітня
- 1348 – у Празі засновано Карлів університет – перший у Центральній Європі.
- 1738 – Папа Климент XII особливою буллою звинуватив масонів в лицемірстві, єресі і збоченнях та пригрозив їм відлученням від церкви.
- 1795 – у Франції запровадили метричну систему та десятинну грошову систему.
- 1906 – виверження вулкана Везувій спустошило Неаполь.
- 1939 – фашистська Італія напала на Албанію.
- 1948 – набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
- 1957 – здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.
- 1963 – Югославія проголошена соціалістичною республікою.
- 1969 – символічна дата народження інтернету.
- 1989 – у результаті пожежі затонув радянський атомний підводний човен «Комсомолець» – загинуло 42 з 68 членів екіпажу.
- 2003 – американські війська зайняли столицю Іраку Багдад.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Аркадій, Євдокія, Георгій, Данило, Прокіп і Петро.
Читайте також:
- Деокупація Паски. Хто підсунув українцям «кулічі» і «пасХу»
- Місячний календар стрижок на квітень 2025: ідеальні дати для зміни зачіски
- Місячний календар на квітень 2025: коли Повня та Молодик?
- Місячний посівний календар на квітень 2025: починаємо весняні роботи у саду та городі
- Календар рибалки на квітень 2025: коли краще ловити рибу?
Коментарі — 0