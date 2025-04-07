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7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квітня – Всесвітній день здоров’я
фото: depositphotos.com

Сьогодні заборонено заплітати коси

Сьогодні, 7 квітня, відзначається Всесвітній день здоров’я, та Міжнародний день бобра. Віряни вшановують пам'ять преподобного Георгія Митиленського.

Всесвітній день здоров’я

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7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я. Свято заснували у 1950 році. Дата святкування обрана на честь прийняття Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я у 1948 році.

Метою Всесвітнього дня здоров’я є наголошення на важливості здоров’я в нашому житті, залучення людства до вирішення фізичних й ментальних проблем, підвищення поінформованості про різноманітні захворювання, надання рекомендацій щодо поліпшення самопочуття і стану здоров’я, переконання до здорового способу життя.

Міжнародний день бобра

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Бобер – граціозний, сильний плавець, що плаває як під водою, так і на поверхні, розвиваючи швидкість до 7 км на годину, якщо він стривожений. Тіло бобра багато в чому пристосоване до водного середовища проживання.

Найхарактернішою особливістю бобра є його великий плоский хвіст, який слугує кермом під час плавання, опорою, коли він сидить або стоїть прямо, а також сховищем жиру на зиму. Бобри також б'ють хвостом по поверхні води як попередження про небезпеку для інших бобрів або іноді під час гри.

Яке сьогодні релігійне свято

У церковному календарі 7 квітня вшановують преподобного Георгія, сповідника та митрополита Митиленського.

Георгій з юності вів чернечий спосіб життя. За часів правління імператора Льва Ісаврянина він потрапив під гоніння іконоборців. Тоді ж його стали називати Сповідником.

На архієрейську кафедру міста Мітілена (на острові Лесбос) Георгія поставили за правління Костянтина Порфирородного (780-797). У житії сказано, що Георгій вів чисте, цнотливе життя, подібне до ангельського. Був дуже милосердною людиною і завжди допомагав нужденним, за що був наділений Господом даром чудотворення – умів зцілювати невиліковні хвороби і виганяти бісів.

815 року, за часів іконоборця Лева Вірменина, Георгія відправили на заслання до Херсона. Там через 5 років він і помер – за переказами, в годину його смерті над Мітиленом засяяла яскрава зірка.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не варто цього дня починати посів.
  • Не можна в'язати і шити.
  • Не дозволено використовувати різноманітне освітлення в будинках, навіть звичайні лампи.
  • Не заплітайте косу.

Народні прикмети та традиції

  • Якщо у небі немає ластівок, то весна буде холодною.
  • Якщо зранку яскраве сонце, то весна буде ранньою.
  • Сніг на полях – не буде врожаю.

Пам’ятні події 7 квітня

  • 1348 – у Празі засновано Карлів університет – перший у Центральній Європі.
  • 1738 – Папа Климент XII особливою буллою звинуватив масонів в лицемірстві, єресі і збоченнях та пригрозив їм відлученням від церкви.
  • 1795 – у Франції запровадили метричну систему та десятинну грошову систему.
  • 1906 – виверження вулкана Везувій спустошило Неаполь.
  • 1939 – фашистська Італія напала на Албанію.
  • 1948 – набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
  • 1957 – здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.
  • 1963 – Югославія проголошена соціалістичною республікою.
  • 1969 – символічна дата народження інтернету.
  • 1989 – у результаті пожежі затонув радянський атомний підводний човен «Комсомолець» – загинуло 42 з 68 членів екіпажу.
  • 2003 – американські війська зайняли столицю Іраку Багдад.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Аркадій, Євдокія, Георгій, Данило, Прокіп і Петро.

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Теги: церква свята релігія традиції свято

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