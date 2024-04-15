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Мокрий сніг та заморозки: синоптикиня розповіла про погоду цього тижня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Мокрий сніг та заморозки: синоптикиня розповіла про погоду цього тижня
Температура повітря - вкрай неоднорідна
фото glavcom.ua

Поточний тиждень буде значною мірою холодним, вітряним, із дощем і навіть трохи з мокрим снігом

Заморозки в другій половині тижня можливі, якщо не прикриє небо хмарами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Середина весни сьогодні. Середина, пік квітня – найкраща дівоча пора весни. І як усі красиві дівчата, цей період весни часто із капризами та примхами.

Тому поточний тиждень – увага! – буде значною мірою холодним, вітряним, із дощем і навіть трохи з мокрим снігом. Але не поспішаємо і йдемо за календарем.

Завтра, 16-го квітня, атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях періодичні дощі, часом із грозами.

Також впродовж дня опади дійдуть до Вінниччини, Черкащини та Харківщини. На решті території України дощі малоймовірні.

Температура повітря – вкрай неоднорідна. Наприклад, на крайньому заході завтра вдень подекуди нижче +10 градусів, а в центральних областях, на півдні та сході місцями до +26 градусів.

Конкретніше.

16-го квітня очікується температура повітря:

  • на заході +9+14, на Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області ще тепло, +18+21 градус; примітка - на заході зараз гримлять грози – не лякайтеся!)
  • на півночі +17+19 градусів;
  • у центральній частині +23+26 градусів, на Вінниччині +21 градус;
  • у східних областях +22+26 градусів;
  • у південній частині +23+26 градусів.

Вітер буде поки що південно-західний, помірний, часом рвучкий та сильний.

У Києві 16-го квітня часом дощ, можлива гроза. Температура повітря впродовж дня +17,+18 градусів.

Надалі, по тижню, переважатиме свіжа, іноді навіть холодна, погода з періодичними дощами.

Заморозки в другій половині тижня можливі, якщо не прикриє небо хмарами.

Середина, пік квітня - найкраща дівоча пора весни
Середина, пік квітня - найкраща дівоча пора весни
фото Наталка Діденко, Facebook

Будемо уважно стежити за розвитком весняної ситуації разом. І все одно милуватися нашою, хоч із перцем, але такою прекрасною весною. І головне, щоб усі наші золоті люди мали цю змогу насолоджуватися розкішним весняним квітом та пахощами.

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Раніше повідомлялося, в Україні із 15 квітня спостерігатиметься нестійка погода, передбачаються коливання температурного режиму і атмосферного тиску. Південно-східні регіони продовжать перебувати в аномально теплій повітряній масі, тоді як на західні та північно-західні області України пошириться досить холодне повітря з боку Балтійського моря та Скандинавського півострова. Про це повідомляє «Метеопрог».

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До слова, увечері 14 квітня Київ накрила негода. Про це повідомляють місцеві в соцмережах.

Столицю накрила злива і шквальний вітер, який зривав гілки з дерев.

Теги: повітря Наталка Діденко фронт гроза погода

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