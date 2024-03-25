«Укренерго» повідомило, від чого залежатиме завершення опалювального сезону в Україні

Кудрицький каже, рішення щодо регіонів, які мають ушкодження енергетичної інфраструктури, прийматимуться окремо

В регіонах, де є суттєві пошкодження чи руйнація енергетичної інфраструктури, питання завершення опалювального сезону вирішуватиметься в кожному конкретному місті окремо. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

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Як зазначив глава «Укренерго», енергетики не бачать проблем із завершення сезону у березні і необхідності підігріву, коли температура не є високою.

«В тих регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, є ушкодження електростанцій, там, звичайно, ці рішення будуть, я думаю, прийматись окремо. Ми комунікуємо з місцевою владою, для того, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону», – уточнив він.

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На думку Кудрицького, частина користувачів справді мають потребу в нагріві приміщень, якщо навколишня температура у межах +12…+14 градусів. Однак в цілому по Україні додаткове навантаження внаслідок використання нагріваючих пристроїв, не матиме наслідків для системи.

Нагадаємо, останні російські атаки завдали збитків українській енергосистемі, що оцінюються у щонайменше 100 мільйонів євро. Ці підрахунки стосуються високовольтного обладнання «Укренерго».

До слова, російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Про це заявив генеральний директор Yasno (постачальник електроенергії та газу) Сергій Коваленко. За його словами, повна оцінка усіх пошкоджень займе деякий час, але якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів.