Дощ зі снігом і мороз: в Україні погіршиться погода



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Ще з вечора п'ятниці вдарить мороз, а вдень падатиме дощ зі снігом

В той час, як в Україну йде циклон Xia, за прогнозом погоди на 4 січня в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень +2...+4 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень 0...+6 градусів.

У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, температура вночі -4...-9 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки в Чернігівській і Сумській областях невеликий мокрий сніг і дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -1...+5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень -1...+5 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +1...+6 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7 градусів.