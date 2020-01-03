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    На Україну насувається антициклон Xia: прогноз погоди на 3 січня

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    На Україну насувається антициклон Xia: прогноз погоди на 3 січня

    В Україні опадів не прогнозують, температура підвищиться до +7

    Сьогодні, 3 січня, в Україні буде сонячна погода, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підвищиться до 7 градусів тепла.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На півночі вдень очікують 1...3 градуси тепла, а вночі -2...-4.

    На заході та півдні вдень буде 5...7 градусів тепла, а вночі -2...-4.

    На сході вдень синоптики прогнозують +2...+4, а вночі -2...-5.

    На території центральних областей вдень очікується +2...+4 градусів, а вдень -2...-4.

    У Києві цього дня температура повітря підвищиться до 2...4 градусів тепла, а вночі -1...-3.

    За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 3-го січня антициклон на ім'я Xia зробить в Україні суху погоду і подекуди навіть сонячну.

    «Вітер в Україні обіцяє бути південно-західним або західним, від невеликого до максимум помірного. Температура повітря найближчої ночі очікується 1-6 градусів морозу, завтра вдень 1-5 градусів тепла... Найтепліше буде на Одещині, Херсонщині, Прикарпатті, Буковині, Хмельниччині та у Криму. Там повітря прогріється до +5…+7 градусів», - заявила Діденко.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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