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    «Укравтодор» попередив водіїв про стан доріг 3 січня

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    «Укравтодор» попередив водіїв про стан доріг 3 січня

    Для забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяно 110 одиниць техніки та 185 робітників

    Автомобільні дороги державного значення в Україні вранці 3 січня в основному сухі, лише у чотирьох областях - мокрі. Проїзд забезпечено. Про це повідомляє пресслужба «Укравтодору».

    «Станом на 6:00 3 січня місцями невеликий сніг у Сумський та Харківській областях, на решті території країни без опадів. Покриття на дорогах державного значення сухе, лише у Дніпропетровській, Вінницькій, Сумський та Харківській областях мокре», - йдеться у повідомленні.

    На перевальних ділянках доріг - без опадів, Латірський перевал - місцями туман. Покриття на Вишківському перевалі засніжене, Торунському місцями виник накат, на інших гірських ділянках доріг переважно сухе.

    Вказано, що виконуються роботи з обробки проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами.

    Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 110 одиниць техніки та 185 робітників.

    «Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано», - зазначили в «Укравтодорі».

    прогноз погоди дороги Укравтодор
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