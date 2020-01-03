«Укравтодор» попередив водіїв про стан доріг 3 січня



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Для забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяно 110 одиниць техніки та 185 робітників

Автомобільні дороги державного значення в Україні вранці 3 січня в основному сухі, лише у чотирьох областях - мокрі. Проїзд забезпечено. Про це повідомляє пресслужба «Укравтодору».

«Станом на 6:00 3 січня місцями невеликий сніг у Сумський та Харківській областях, на решті території країни без опадів. Покриття на дорогах державного значення сухе, лише у Дніпропетровській, Вінницькій, Сумський та Харківській областях мокре», - йдеться у повідомленні.

На перевальних ділянках доріг - без опадів, Латірський перевал - місцями туман. Покриття на Вишківському перевалі засніжене, Торунському місцями виник накат, на інших гірських ділянках доріг переважно сухе.

Вказано, що виконуються роботи з обробки проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 110 одиниць техніки та 185 робітників.

«Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано», - зазначили в «Укравтодорі».