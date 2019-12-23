Дощі і сильний сніг: прогноз погоди в Україні на 23 грудня
У Карпатах сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями налипання мокрого снігуУ понеділок, 23 грудня, синоптики прогнозують в Україні хмарну і дощову погоду.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях пройде сильний дощ, температура вночі 1−6° тепла, вдень 3−8°. У Карпатах сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, температура протягом доби 1−3° тепла.
На решті території — невеликий дощ, температура вночі 4−9° тепла, вдень 6−11°, в південній частині до 14°.
Вітер в Україні південно-східний, у західних областях північно-західний, 7−12 м/с, пориви 15−20 м/с, на високогір'ї Карпат 25−28 м/с.
У Києві — невеликий дощ, пориви вітру 15−18 м/с, температура вночі 5−7° тепла, вдень 9−11°.