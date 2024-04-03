До 18° тепла та короткочасний дощ: прогноз погоди на 4 квітня

Вночі 4 квітня очікується 2-7° тепла

4 квітня в Україні очікуються місцями невеликий короткочасний дощ та 13-18° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у західних та північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі у північних, вдень у північно-східних та східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень +13-18°, на півдні та сході країни місцями +20-22°, у північних областях +7-12°.

На Київщині очікується вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у Київській області вночі 2-7° тепла, вдень +7-12°. У Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.