Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

До 18° тепла та короткочасний дощ: прогноз погоди на 4 квітня

Наталія Порощук
glavcom.ua
До 18° тепла та короткочасний дощ: прогноз погоди на 4 квітня
4 квітня вдень очікується +13-18°
фото: Наталія Порощук, «Главком»

Вночі 4 квітня очікується 2-7° тепла

4 квітня в Україні очікуються місцями невеликий короткочасний дощ та 13-18° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у західних та північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі у північних, вдень у північно-східних та східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

До 18° тепла та короткочасний дощ: прогноз погоди на 4 квітня фото 1

Температура вночі 2-7° тепла; вдень +13-18°, на півдні та сході країни місцями +20-22°, у північних областях +7-12°.

На Київщині очікується вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у Київській області вночі 2-7° тепла, вдень +7-12°. У Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

Читайте також: 4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: свята Україна традиції свято погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрон, який атакував російський НПЗ у Татарстані
Поки США вагаються, Україна б'є по НПЗ ворога
Вчора, 16:45
У березні ТЕС і ТЕЦ накопичили більше вугілля, ніж за останні чотири роки – нардеп Герус
Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах
16 березня, 13:48
Франція обговорює введення військ в Україну, але кількість солдатів поки ще остаточно не визначена
«Новини реально сенсаційні». Нардеп зробив заяву щодо відправки французьких військ до України
20 березня, 13:29
Тверда пшениця турецького виробництва стає максимально привабливою для Європи
Експорт твердої пшениці до Європи. Туреччина поставила підніжку Росії
29 березня, 09:57
Сергій «Флеш» Бескрестнов зазначив, що росіянам складно закрити свою територію від ударів дронами
Експерт пояснив, як українські дрони «пробиваються» через російське ППО
24 березня, 10:08
У 2010-2013 роках Анатолій Головін був Головою Конституційного суду
Суддю, який змінив Конституцію під Януковича, не врятувало рішення європейського суду
27 березня, 19:28
Головна мета цього дня полягає у вшануванні великого значення Національної гвардії України в обороні державних кордонів, захисту інтересів громадян нашої країни
День Національної гвардії України – 26 березня. Які ще свята відзначають цього дня?
26 березня, 00:00
У столиці зберігається високий рівень забрудненості повітря: влада дала поради
У столиці зберігається високий рівень забрудненості повітря: влада дала поради
Вчора, 09:42
У майбутньому скликанні Європарламенту «за» голосуватимуть не 520, а 500 депутатів
Євродепутат: У наступному Європарламенті «за» Україну голосуватимуть менше депутатів
Сьогодні, 15:12

Події в Україні

Розвідка пояснила, скільки винищувачів залишилося в окупантів
Розвідка пояснила, скільки винищувачів залишилося в окупантів
Росія випереджає союзників України в гонці за боєприпасами – Bloomberg
Росія випереджає союзників України в гонці за боєприпасами – Bloomberg
Будівельний скандал у Могилянці. Академія пішла судом проти чиновників
Будівельний скандал у Могилянці. Академія пішла судом проти чиновників
Нацгвардійці знищили Центр управління РЕБ росіян на одному з напрямків (відео)
Нацгвардійці знищили Центр управління РЕБ росіян на одному з напрямків (відео)
Україна неминуче атакує Кримський міст у першій половині 2024 року – The Guardian
Україна неминуче атакує Кримський міст у першій половині 2024 року – The Guardian
Планували підрив залізничних ешелонів ЗСУ: на Харківщині затримано брата з сестрою
Планували підрив залізничних ешелонів ЗСУ: на Харківщині затримано брата з сестрою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Кадрова сенсація у театрі Франка. Першу сцену країни очолить ексміністр культури
34K
Сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту – The Guardian
33K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
24K
Звідки взагалі взялося так багато росіян?
14K
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
5577
Аналітики назвали площу України, захоплену окупантами у 2024 році

Новини

Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Сьогодні, 16:21
Українська фотографка та світлина з Каховської ГЕС – серед переможців World Press Photo 2024
Сьогодні, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Вчора, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Вчора, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
1 квiтня, 10:33

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua