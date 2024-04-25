Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Цього літа в низці регіонів буде рекордна спека: роз'яснення науковців із США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Цього літа в низці регіонів буде рекордна спека: роз'яснення науковців із США
Спека дошкулятиме багатьом регіонам на планеті Земля
фото із відкритих джерел

Цього літа в тропіках прогнозують рекордну спеку та вологість

Вчені-кліматологи з Каліфорнійського університету в Берклі передбачили, що літо з великою ймовірністю поб'є рекорди температури та вологості через Ель-Ніньо. Про це, спираючись на результати дослідження, опубліковані у журналі Geophysical Research Letters, пише портал phys.org.

Прогноз застосовується до багатьох регіонів світу, включаючи Індію та більшу частину Африки, Центральну та Південну Америку та Австралію, але також включає Флориду та Техас. Більшість здорових людей можуть переносити суху спеку, проте поєднання високої температури повітря та підвищеної вологості є серйозним стресом для організму. Чим вище вологість, тим менше поту випаровується, що ускладнює регуляцію внутрішньої температури тіла в межах норми.

«Довгострокові прогнози можуть допомогти регіонам підготуватися до екстремальної спеки та захистити людей, худобу та посіви», – сказав професор науки з Каліфорнійського університету в Берклі Вільям Боос.

«Гуманітарна допомога та інформаційно-пропагандистська робота, підготовка до медичної допомоги, консультування та розподіл урожаю та сільськогосподарського обладнання мають бути скориговані таким чином, щоб врахувати це попередження», – додав Боос.

Ель-Ніньйо – феномен різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що означає сильну спеку, засухи та катастрофічні наводнення і опади у багатьох регіонах світу. 

Хоча температури по всьому світу встановлюють рекорди майже щороку, поєднання високої спеки та високої вологості є подвійним ударом, який може бути смертельним. Хоча більшість здорових людей витримують суху спеку, волога спека є набагато більшим стресом для організму. 

У чому причини? 

Причиною екстремальної спеки та вологості стане Ель-Ніньо – максимальна фаза коливань температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану. Найвищі температури на верхньому рівні досягаються приблизно через п'ять місяців після піків Ель-Ніньо. Останній пік стався у грудні 2023 року.

Передбачається, що середня максимальна температура за вологим термометром у тропічних регіонах у 2024 році становитиме 26,2 градуса Цельсія з ймовірністю побити існуючі рекорди 68%. У теплих і вологих середовищах, таких як тропіки, температура вологого термометра вище 30 градусів Цельсія може призвести до незворотного теплового стресу.

«Загальновідомо, що Земля нагрівається, а Ель-Ніньо – це теплий епізод природних кліматичних коливань, тому ми очікуємо, що вони будуть конструктивно взаємодіяти – що Ель-Ніньо посилить наслідки глобального потепління», – сказав Боос.

«У довгостроковій перспективі глобальне потепління призведе до збільшення температури, а також збільшення вологості, тобто збільшення вмісту водяної пари в повітрі. Разом з Ель-Ніньо це дозволяє теплу та вологості зростати до більших рівнів у певному місці і зокрема у  тропіках».

Раніше йшлось про те, що у кількох районах земної кулі, ймовірно, спостерігатиметься рекордна спека до червня 2024 року в результаті явища Ель-Ніньо. Результати дослідження опубліковані у журналі Scientific Reports.

Кліматологи змоделювали вплив Ель-Ніньо 2023-2024 років на регіональні зміни середніх температур приземного повітря на поточний рік порівняно із середнім значенням за 1951-1980 роки. За помірного сценарію Ель-Ніньо в Бенгальській затоці та на Філіппінах передбачається рекордна середня температура приземного повітря за цей період.

Читайте також: Чи буде літо-2024 аномально спекотним: прогноз метеорологині
Теги: урожай США літо засушлива погода погода повітря спека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Провідна роль Америки у світі, і взагалі доля західної демократичної цивілізації, поставлена під сумнів
Винен лише Трамп? Чому США гальмує допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню
8 квiтня, 17:00
Президент США Джо Байден заявив, що таких ударів по гуманітарних конвоях не повинно бути
Байден відреагував на смертельний удар по гумконвою в Секторі Гази
3 квiтня, 05:49
Білий дім підтримував контакти з офісом Джонсона стосовно допомоги Україні протягом двотижневих канікул у Конгресі
Допомога Україні: Білий дім веде непублічні переговори зі спікером Джонсоном
5 квiтня, 02:04
Дональд Трамп не згоден із рішенням суду
Суд відмовив Трампу в закритті справи про втручання у вибори
5 квiтня, 05:45
Мінлива хмарність, тепло: прогноз погоди на 11 квітня
Мінлива хмарність, тепло: прогноз погоди на 11 квітня
11 квiтня, 06:00
ByteDance матиме близько року, щоб продати TikTok західній компанії
Байден підписав закон про заборону TikTok у США
Вчора, 21:33
Після 2025 року президент США зможе списати Україні 100% заборгованості за кредитами із законопроєкту
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч
18 квiтня, 06:03
Росія не хоче втрачати Індію у якості покупця нафти
Росія штампує фірми-одноденки для продажу нафти й дурить США – Bloomberg
19 квiтня, 12:26
Двох чоловіків, що напали на поліцейських у Вінницькій області, затримано
Затримання підозрюваних у розстрілі поліцейських та удар по російському судну. Головне за 19 квітня
21 квiтня, 22:00

Соціум

Цього літа в низці регіонів буде рекордна спека: роз'яснення науковців із США
Цього літа в низці регіонів буде рекордна спека: роз'яснення науковців із США
Росіянам можуть заборонити обмін паспортів за кордоном
Росіянам можуть заборонити обмін паспортів за кордоном
«Краще мир, ніж безкінечна війна»: Папа Римський знову закликав Україну до переговорів
«Краще мир, ніж безкінечна війна»: Папа Римський знову закликав Україну до переговорів
«Хотів померти мученицькою смертю»: у Франції заарештовано ймовірного терориста
«Хотів померти мученицькою смертю»: у Франції заарештовано ймовірного терориста
Українцям у Швейцарії стає складніше отримати статус біженця
Українцям у Швейцарії стає складніше отримати статус біженця
У російському Омську раптово спалахнули ємності з нафтопродуктами (відео)
У російському Омську раптово спалахнули ємності з нафтопродуктами (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Масштабні звільнення на підприємствах у Польщі: експерти пояснили, чого чекати
51K
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
45K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
41K
Найсильніша за 70 років повінь у Росії: генпрокуратура РФ знайшла винних
16K
Народний артист розповів, яку пенсію отримують легендарні українські співаки
12K
Чи позбавлятиме Німеччина українських чоловіків статусу біженців: відповідь МЗС країни

Новини

Вето РФ на резолюцію про ядерну зброю в космосі, подробиці передачі Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня
Сьогодні, 05:30
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Вчора, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Вчора, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua