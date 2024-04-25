Цього літа в низці регіонів буде рекордна спека: роз'яснення науковців із США

Цього літа в тропіках прогнозують рекордну спеку та вологість

Вчені-кліматологи з Каліфорнійського університету в Берклі передбачили, що літо з великою ймовірністю поб'є рекорди температури та вологості через Ель-Ніньо. Про це, спираючись на результати дослідження, опубліковані у журналі Geophysical Research Letters, пише портал phys.org.

Прогноз застосовується до багатьох регіонів світу, включаючи Індію та більшу частину Африки, Центральну та Південну Америку та Австралію, але також включає Флориду та Техас. Більшість здорових людей можуть переносити суху спеку, проте поєднання високої температури повітря та підвищеної вологості є серйозним стресом для організму. Чим вище вологість, тим менше поту випаровується, що ускладнює регуляцію внутрішньої температури тіла в межах норми.

«Довгострокові прогнози можуть допомогти регіонам підготуватися до екстремальної спеки та захистити людей, худобу та посіви», – сказав професор науки з Каліфорнійського університету в Берклі Вільям Боос.

«Гуманітарна допомога та інформаційно-пропагандистська робота, підготовка до медичної допомоги, консультування та розподіл урожаю та сільськогосподарського обладнання мають бути скориговані таким чином, щоб врахувати це попередження», – додав Боос.

Ель-Ніньйо – феномен різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що означає сильну спеку, засухи та катастрофічні наводнення і опади у багатьох регіонах світу.

Хоча температури по всьому світу встановлюють рекорди майже щороку, поєднання високої спеки та високої вологості є подвійним ударом, який може бути смертельним. Хоча більшість здорових людей витримують суху спеку, волога спека є набагато більшим стресом для організму.

У чому причини?

Причиною екстремальної спеки та вологості стане Ель-Ніньо – максимальна фаза коливань температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану. Найвищі температури на верхньому рівні досягаються приблизно через п'ять місяців після піків Ель-Ніньо. Останній пік стався у грудні 2023 року.

Передбачається, що середня максимальна температура за вологим термометром у тропічних регіонах у 2024 році становитиме 26,2 градуса Цельсія з ймовірністю побити існуючі рекорди 68%. У теплих і вологих середовищах, таких як тропіки, температура вологого термометра вище 30 градусів Цельсія може призвести до незворотного теплового стресу.

«Загальновідомо, що Земля нагрівається, а Ель-Ніньо – це теплий епізод природних кліматичних коливань, тому ми очікуємо, що вони будуть конструктивно взаємодіяти – що Ель-Ніньо посилить наслідки глобального потепління», – сказав Боос.

«У довгостроковій перспективі глобальне потепління призведе до збільшення температури, а також збільшення вологості, тобто збільшення вмісту водяної пари в повітрі. Разом з Ель-Ніньо це дозволяє теплу та вологості зростати до більших рівнів у певному місці і зокрема у тропіках».

Раніше йшлось про те, що у кількох районах земної кулі, ймовірно, спостерігатиметься рекордна спека до червня 2024 року в результаті явища Ель-Ніньо. Результати дослідження опубліковані у журналі Scientific Reports.

Кліматологи змоделювали вплив Ель-Ніньо 2023-2024 років на регіональні зміни середніх температур приземного повітря на поточний рік порівняно із середнім значенням за 1951-1980 роки. За помірного сценарію Ель-Ніньо в Бенгальській затоці та на Філіппінах передбачається рекордна середня температура приземного повітря за цей період.