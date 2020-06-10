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    Дощі з грозами та спека до +35: прогноз погоди в Україні на 10 червня

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    Спека посилиться до +35 - Дощі з грозами та спека до +35: прогноз погоди в Україні на 10 червня
    Спека посилиться до +35

    Такий прогноз погоди утримається майже у всіх регіонах України до кінця тижня

    Прогноз погоди на 10 червня очікується аномальним: сильна спека чергуватиметься із потужними грозами.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    На заході України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями сильні дощі, грози, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 17-22 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +22...+29 градусів.

    У Карпатах дощі, місцями сильні дощі, грози, в окремих районах град, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +16...+21 градус.

    На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+34 градуси.

    У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +29...+35 градусів.

    На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +29...+34 градуси.

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    На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +29...+36 градусів.

    У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.

    В Києві у середу, 10 червня, без опадів, невелика хмарність, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +30...+32 градуси.

    Такий прогноз погоди утримається майже у всіх регіонах України до кінця тижня.

    прогноз погоди спека повітря вітер
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