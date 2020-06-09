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    Ні шуму, ні запаху: як у Києві планують переробляти листя на біогаз

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    Ні шуму, ні запаху: як у Києві планують переробляти листя на біогаз

    У Києві хочуть переробляти опале листя методом «сухого» бродіння

    У Києві планують встановити обладнання по переробці рослинних решток на біогаз з використанням «сухого» методу бродіння, яке дозволить виробляти на 30-40% більше біогазу, ніж продукує аналогічне устаткування з використанням «вологого» методу.

    Про це розповів депутат Київради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий.

    Переваги «сухого» над «вологим» методом

    • простіший процес перетворення сировини в готовий продукт – біогаз та добриво (не потрібно постійно перемішувати та додавати воду);
    • нижча вартість устаткування через спрощення технологічного циклу;
    • раціональне використання людського ресурсу для обслуговування (лише одна людина на зміні, яка контролює стабільну роботу установки);
    • відсутність шкідливих викидів у повітря, додаткових шумів та запахів;
    • «суха» установка тієї самої потужності продукує на 30-40% більше біогазу, ніж «волога»;
    • менший об’єм споживання енергії (лише 5-7% від ресурсу, який вироблятиме установка).

    Технічні деталі щодо роботи такого обладнання

    Закладка сировини в установку «сухого» циклу відбувається раз на 3 місяці. Туди додаються спеціальні «ферменти» (запатентована розробка фінських експертів), які працюють без людського втручання. На виході отримуємо біогаз (він генерується безперервно протягом циклу). А в кінці циклу установку очищають і рештки використовують як органічне добриво.

    За який термін окупиться установка

    Установка окупиться за 5-7 років, якщо продавати електрику, згенеровану з біогазу, за «зеленим» тарифом.

    В яких країнах працюють такі установки

    Подібні установки працюють у Фінляндії. Їх п'ять у різних містах. Сировина у більшості з них – це сіно, але деякі працюють на опалому листі з додаванням сіна, бо це збільшує ефективність роботи. Така установка у Фінляндії продукує приблизно 25 кубометрів біогазу за годину, але показники різні по містах через те, що сировина теж різна.

     

    екологія Київ депутат повітря рослини
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