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    Дослідники Bellingcat показали, як Росія почала війну на Донбасі

    Bellingcat вдалося підтвердити факти артилерійських атак проти України влітку 2014 року
    Дослідники Bellingcat проаналізували 22 км українсько-російського кордону вздовж Донецької і Луганської областей. Після цього була опублікована інтерактивна карта з координатами, звідки РФ і підконтрольні їй формування обстрілювали Україну. Про це повідомляється на сайті Bellingcat. Докази зібрали за допомогою карт Google Earth. Інтерактивну
    • Вчора, 05:16
    • Розсилка
    Протягом літа 2014 року артилерійські підрозділи російських Збройних сил обстріляли територію України не менш 149 разів
    Протягом літа 2014 року артилерійські підрозділи російських Збройних сил обстріляли територію України не менш 149 разів

    Bellingcat вдалося підтвердити факти артилерійських атак проти України влітку 2014 року

    Дослідники Bellingcat проаналізували 22 км українсько-російського кордону вздовж Донецької і Луганської областей. Після цього була опублікована інтерактивна карта з координатами, звідки РФ і підконтрольні їй формування обстрілювали Україну.

    Про це повідомляється на сайті Bellingcat.

    Докази зібрали за допомогою карт Google Earth. Інтерактивну карту можна подивитися тут.

    Була детально вивчена вся Ростовська область. Пошук місць атаки або вогневих позицій виконувався вручну. Дослідники робили знімки певних ділянок, повторюючи їх у різні дні за допомогою карти із супутниковим режимом.

    В зоні пошуку було виявлено і розглянуто 2254 потенційно придатних об’єкта.

    518 з них виявилися місцями, звідки велися артилерійські обстріли всередині України, ще 305 – були класифіковані як потенційні вогневі позиції в Росії або близькі до межі всередині України.

    У цьому звіті повністю вивчений недооцінений аспект участі російського військового угруповання в протистоянні на Донбасі.

    Bellingcat вдалося підтвердити факти артилерійських атак проти України влітку 2014 року.

    «Використовуючи відкриті дані, у цьому звіті робиться спроба документувати повну шкалу російських артилерійських атак проти України влітку 2014 року», – сказано в повідомленні.

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    Протягом літа 2014 року артилерійські підрозділи російських Збройних сил обстріляли територію України не менш 149 разів.

    Росія АТО бойовики на Донбасі Донбас Google військові Зброя Росії
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