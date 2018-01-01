Дослідження британського уряду: вихід із ЄС негативно позначиться на економіці

Економіка Великої Британії втратить від 2% до 8% ВВП протягом 15 років

Відповідно до британського урядового дослідження усі сектори економіки відчують негативні наслідки виходу із ЄС. Всього в дослідженні, яке називається «Аналіз виходу із ЄС – міжвідомчий брифінг», розглядається три сценарії. Очільник Міністерства, яке опікується виходом із ЄС, Девід Девіс відмовився коментувати дане дослідження,



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Економіка Великої Британії втратить від 2% до 8% ВВП протягом 15 років

Відповідно до британського урядового дослідження усі сектори економіки відчують негативні наслідки виходу із ЄС. Всього в дослідженні, яке називається «Аналіз виходу із ЄС – міжвідомчий брифінг», розглядається три сценарії. Очільник Міністерства, яке опікується виходом із ЄС, Девід Девіс відмовився коментувати дане дослідження, про яке повідомило видання Buzzfeed.

Так у випадку досягнення всеосяжної угоди про ЗВТ між Великою Британією і ЄС протягом наступних 15 років зростання ВВП буде на 5% нижче від нинішніх прогнозів. У випадку, якщо угоди не вдасться досягнути і торгівля між Великою Британією і ЄС буде регулюватися правилами СОТ, британська економіка втратить до 8% ВВП.

У випадку, якщо Велика Британія матиме доступ до ЄС через Європейську асоціацію вільної торгівлі у довгостроковій перспективі це коштуватиме 2% росту. В той же час угоди про ЗВТ із іншими країнами можуть дати британській економіці лише 0,4% ВВП протягом наступних 15 років.