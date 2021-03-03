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    Дослідження: майже 90% українців, які через ковід були на штучній вентиляції легень, померли

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    З початку пандемії Covid-19 на апаратах штучної вентиляції легень перебували 8446 осіб, з них померли 7479 людей - Дослідження: майже 90% українців, які через ковід були на штучній вентиляції легень, померли

    З початку пандемії Covid-19 на апаратах штучної вентиляції легень перебували 8446 осіб, з них померли 7479 людей

    Летальність у хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії – майже 77%

    Близько 89% пацієнтів з коронавірусом в Україні, які перебували на штучній вентиляції легень (ШВЛ), померли.

    Про це йдеться у дослідженні Національної академії наук України.

    Так, у дослідженні фігурують дані від початку пандемії до 1 березня включно.

    Зазначається, що середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала майже 17% – з майже 154 тисяч госпіталізованих померли понад 26 тисяч людей.

    Летальність у хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії – майже 77% (з 16,6 тисячі померли понад 12,6 тисячі).

    З хворих, які перебували на апаратах ШВЛ, померли понад 88% – з майже 8500 людей летальних майже 7,5 тисяч випадків.

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    Дослідження: майже 90% українців, які через ковід були на штучній вентиляції легень, померли
    Дослідження: майже 90% українців, які через ковід були на штучній вентиляції легень, померли
    Дослідження: майже 90% українців, які через ковід були на штучній вентиляції легень, померли

    Нагадаємо, в Україні за добу 1 березня коронавірусну хворобу виявили у 5336 людей. Також 5194 пацієнти одужали, а 162 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1410 людей.

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    Теги: здоров'я медицина статистика смерть лікарня Україна епідемія коронавірус
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