Дослідження: майже 90% українців, які через ковід були на штучній вентиляції легень, померли

Дослідження: майже 90% українців, які через ковід були на штучній вентиляції легень, померлиграфіка
З початку пандемії Covid-19 на апаратах штучної вентиляції легень перебували 8446 осіб, з них померли 7479 людей
Летальність у хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії – майже 77%
Близько 89% пацієнтів з коронавірусом в Україні, які перебували на штучній вентиляції легень (ШВЛ), померли.
Про це йдеться у дослідженні Національної академії наук України.
Так, у дослідженні фігурують дані від початку пандемії до 1 березня включно.
Зазначається, що середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала майже 17% – з майже 154 тисяч госпіталізованих померли понад 26 тисяч людей.
Летальність у хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії – майже 77% (з 16,6 тисячі померли понад 12,6 тисячі).
З хворих, які перебували на апаратах ШВЛ, померли понад 88% – з майже 8500 людей летальних майже 7,5 тисяч випадків.
Нагадаємо, в Україні за добу 1 березня коронавірусну хворобу виявили у 5336 людей. Також 5194 пацієнти одужали, а 162 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1410 людей.