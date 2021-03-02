За минулу добу в Україні виявлено понад 5 тис. нових хворих на Covid-19

За минулу добу до лікарень потрапили понад 1,4 тис. хворих на коронавірус

Найбільша кількість підтверджених нових випадків зареєстрована в Івано-Франківській і Чернівецькій областях

В Україні за минулу добу, 1 березня, коронавірусну хворобу виявили у 5336 людей. Також 5194 пацієнти одужали, а 162 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1410 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 54994 (зокрема, методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1357470 осіб;

одужало – 1176918 осіб;

летальних випадків – 26212;

проведено ПЛР-тестувань – 6948980.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м. Київ (463).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 463 випадки;

Вінницька область – 453 випадки;

Волинська область – 140 випадків;

Дніпропетровська область – 206 випадків;

Донецька область – 107 випадків;

Житомирська область – 94 випадки;

Закарпатська область – 438 випадків;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 649 випадків;

Київська область – 231 випадок;

Кіровоградська область – 26 випадків;

Луганська область – 32 випадки;

Львівська область – 349 випадків;

Миколаївська область – 153 випадки;

Одеська область – 319 випадків;

Полтавська область – 131 випадок;

Рівненська область – 108 випадків;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 146 випадків;

Харківська область – 319 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 105 випадків;

Черкаська область – 93 випадки;

Чернівецька область – 504 випадки;

Чернігівська область – 52 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 березня, коронавірусну хворобу виявили у 4285 людей. Також 1701 пацієнт одужав, а 68 – померло від ускладнень. До лікарень потрапили 1779 людей.

1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.