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    За минулу добу в Україні виявлено понад 5 тис. нових хворих на Covid-19

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    За минулу добу до лікарень потрапили понад 1,4 тис. хворих на коронавірус - За минулу добу в Україні виявлено понад 5 тис. нових хворих на Covid-19
    За минулу добу до лікарень потрапили понад 1,4 тис. хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених нових випадків зареєстрована в Івано-Франківській і Чернівецькій областях

    В Україні за минулу добу, 1 березня, коронавірусну хворобу виявили у 5336 людей. Також 5194 пацієнти одужали, а 162 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1410 людей.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 54994 (зокрема, методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1357470 осіб;
    • одужало – 1176918 осіб;
    • летальних випадків – 26212;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6948980.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м. Київ (463).

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 463 випадки;
    • Вінницька область – 453 випадки;
    • Волинська область – 140 випадків;
    • Дніпропетровська область – 206 випадків;
    • Донецька область – 107 випадків;
    • Житомирська область – 94 випадки;
    • Закарпатська область – 438 випадків;
    • Запорізька область – 163 випадки;
    • Івано-Франківська область – 649 випадків;
    • Київська область – 231 випадок;
    • Кіровоградська область – 26 випадків;
    • Луганська область – 32 випадки;
    • Львівська область – 349 випадків;
    • Миколаївська область – 153 випадки;
    • Одеська область – 319 випадків;
    • Полтавська область – 131 випадок;
    • Рівненська область – 108 випадків;
    • Сумська область – 37 випадків;
    • Тернопільська область – 146 випадків;
    • Харківська область – 319 випадків;
    • Херсонська область – 18 випадків;
    • Хмельницька область – 105 випадків;
    • Черкаська область – 93 випадки;
    • Чернівецька область – 504 випадки;
    • Чернігівська область – 52 випадки.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 березня, коронавірусну хворобу виявили у 4285 людей. Також 1701 пацієнт одужав, а 68 – померло від ускладнень. До лікарень потрапили 1779 людей.

    1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

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    Теги: статистика Максим Степанов епідемія коронавірус
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