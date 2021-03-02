За минулу добу в Україні виявлено понад 5 тис. нових хворих на Covid-19
Найбільша кількість підтверджених нових випадків зареєстрована в Івано-Франківській і Чернівецькій областях
В Україні за минулу добу, 1 березня, коронавірусну хворобу виявили у 5336 людей. Також 5194 пацієнти одужали, а 162 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1410 людей.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 54994 (зокрема, методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1357470 осіб;
- одужало – 1176918 осіб;
- летальних випадків – 26212;
- проведено ПЛР-тестувань – 6948980.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м. Київ (463).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 463 випадки;
- Вінницька область – 453 випадки;
- Волинська область – 140 випадків;
- Дніпропетровська область – 206 випадків;
- Донецька область – 107 випадків;
- Житомирська область – 94 випадки;
- Закарпатська область – 438 випадків;
- Запорізька область – 163 випадки;
- Івано-Франківська область – 649 випадків;
- Київська область – 231 випадок;
- Кіровоградська область – 26 випадків;
- Луганська область – 32 випадки;
- Львівська область – 349 випадків;
- Миколаївська область – 153 випадки;
- Одеська область – 319 випадків;
- Полтавська область – 131 випадок;
- Рівненська область – 108 випадків;
- Сумська область – 37 випадків;
- Тернопільська область – 146 випадків;
- Харківська область – 319 випадків;
- Херсонська область – 18 випадків;
- Хмельницька область – 105 випадків;
- Черкаська область – 93 випадки;
- Чернівецька область – 504 випадки;
- Чернігівська область – 52 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 березня, коронавірусну хворобу виявили у 4285 людей. Також 1701 пацієнт одужав, а 68 – померло від ускладнень. До лікарень потрапили 1779 людей.
1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.