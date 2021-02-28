Багато людей у важкому стані: лікарка розповіла про ситуацію з Covid-19 на Буковині

На Буковині хворих на Covid-19 із Чернівців везтимуть у райлікарні

У Чернівцях пацієнтів з коронавірусом почали госпіталізовувати до Герцаївської та Новоселицької центральних районних лікарень

Протягом останнього часу значно збільшилася кількість ковід–хворих, які поступають до Кіцманської районної лікарні. Водночас зросла і кількість хворих на коронавірус пацієнтів, яких привозять у важкому стані.

Про це у коментарі molbuk.ua розповіла завідувачка інфекційним відділенням Кіцманськоі ЦРЛ Наталія Шелефета, яка однією з перших вакцинувалася від коронавірусу.

«Від початку карантину ми пролікували сотні пацієнтів. Проте такох кількості хворих, як останніх 2–3 тижні, причому такого ступенія важкості, ми не бачили за ввесь сезон. Справді, важких випадків стало значно більше. Можливо, причина в тому, що люди пізно звертаються. Наразі ми спостерігаємо більше молодих – 40-42 роки», – зазначає лікарка.

На думку Наталії Шелефети, однією з причин такого спалаху захворювання міг стати зимовий відпочинок. Зокрема, на запитання, чи міг вплинути на ріст захворювання відпочинок на гірськолижних курортах, лікарка відповіла:

«Вважаю, що так. Тому що молодь хотіла відпочивати. Вони заразилися, а вдома ще обов’язково заразили своїх родичів».

Наразі ситуація у лікарні ще не критична, але на межі, каже медик.

«Наше інфекційне відділення розгорнуте на 30 ліжок. Вони завжди заповнені. Щойно хтось виписується, на його місце одразу лягає хтось інший. Також для хворих на коронавірус пацієнтів залучили ще три відділення – інфекційне, терапевтичне та травматології. І буквально 2 тижні тому розгорнули ще кардіологічне відділення. Наразі (станом на 26 лютого – ред.) нас уже є 115 хворих. І майже усі ліжка заповнені. Заповненість усіх чотирьох відділень складає понад 70 відсотків», – зазначила Наталія Шелефета.

Згідно із даними з дашборду Чернівецької ОДА щодо ситуації з коронавірусом, наразі найкритичніша ситуація з вільними ліжками для ковід-хворих у реанімаційних відділеннях міської лікарні №3 (100% заповненості), Вижницької ЦРЛ (100%), Заставнівської ЦРЛ (100%) та обласного госпіталю ветеранів війни (100%).

У Чернівцях пацієнтів з коронавірусом почали госпіталізовувати до Герцаївської та Новоселицької центральних районних лікарень, повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

«Хочу зазначити, що сьогодні якраз той історичний момент, коли чернівчан почали госпіталізовувати в Новоселицьку ЦРЛ та Герцаївську ЦРЛ. Тому що насправді місць у лікарнях, які знаходяться у Чернівцях, все менше», – сказала Гусак.

Нагадаємо, у Чернівецькій міській лікарні №1, 27 лютого сталася пожежа, внаслідок якої загинув один пацієнт медзакладу.

За версією Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною вибуху міг стати кисневий балон. Згодом цю версію спростували.

Також стало відомо, що в палаті на момент надзвичайної події перебувало чотири особи. Ще один пацієнт отримав опіки 3-4 ступенів, нині він у реанімації.

Загалом у палаті на момент вибуху та пожежі перебували чотири пацієнти.

В мережі зʼявилися фото з місця вибуху.