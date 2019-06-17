Дострокові вибори: лише друк бюлетенів коштуватиме 282 млн грн



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Виборчі бюлетені. Фото з відкритих джерел

Загалом, планується виготовити 63,6 млн штук виборчих бюлетенів

Центральна виборча комісія за результатами тендера 15 червня повідомила про намір укласти договір з державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» на виготовлення та пакування виборчих бюлетенів.

Загальна вартість закупівлі становить 281,9 млн. грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Тендер проведений шляхом переговорної процедури. ЦВК звернулася до Міністерства фінансів України з проханням надати перелік державних поліграфічних підприємств, які спроможні виготовити в стислі строки виборчі бюлетені. Листом від 4 червня Мінфін повідомив, що державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» – єдине підприємство, що має необхідні виробничі потужності, технологічні та організаційні можливості для виготовлення бюлетенів з виборів народних депутатів.

Загалом, планується виготовити 63 611 464 штуки бюлетенів для голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатних виборчих округах.

За інформацією Державного реєстру виборців, станом на 31 травня в Україні нараховується 35 595 041 виборець.