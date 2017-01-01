«Доступне житло»: в Україні відновили пільгову держпрограму

Документи від охочих взяти участь у пільговій житловій програмі почали приймати вже сьогодні, 28 листопада

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву відновлює програму доступного житла, повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву голови фонду Сергія Комнатного. [READ_MORE] «Відсьогодні, 28 листопада, всі регіональні управління починають прийом документів від охочих», - йдеться у повідомленні. Програма, яка фактично не



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Документи від охочих взяти участь у пільговій житловій програмі почали приймати вже сьогодні, 28 листопада

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву відновлює програму доступного житла, повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву голови фонду Сергія Комнатного.

«Відсьогодні, 28 листопада, всі регіональні управління починають прийом документів від охочих», - йдеться у повідомленні.

Програма, яка фактично не працювала два роки через відсутність фінансування, передбачає відшкодування третини вартості житла особам, які потребують покращення житлових умов, і половину ціни – учасникам АТО і внутрішнім переселенцям.

Станом на сьогодні у чергах на нове житло стоять 650 тисяч українців, 10% із них – молодь.