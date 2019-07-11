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    Думки вголос

    Треба позбавлятися від мертвих догм в законах і нормах

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Треба позбавлятися від мертвих догм в законах і нормах

    Українське законодавство переповнене застарілими законодавчими догмами

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    Когда в 1996 году наш парламент принимал Конституцию, мы, как страна, много чего боялись. Мы реально боялись быть возвращенными в лоно бывшего СССР, а ныне России. Хотя России в те годы было не до нас, свои проблемы донимали: экономика рушилась, страну грабили в открытую, в Чечне шла война на уничтожение, терроризм процветал. Но наш президент Кучма все равно одним из приоритетов считал умиротворение России. Звучало много заверений в дружбе, делалось много взаимных уступок в экономике и политике. Одна уступка сохранить российский флот в Крыму чего стоила!

    Но на этом благостном фоне мы уже тогда дули на воду, расставляя в своем законодательстве разные предохранители.

    Например, Конституцией и законами признается наличие у наших граждан только одного гражданства. Наличие второго не признается, фактически запрещено, хотя и ненаказуемо. При наличии гражданства другой страны получить украинское нельзя. Причиной для этого ограничения послужило опасение, что люди в Украине начнут массово принимать еще и российское гражданство.

    Из этой же серии прописанный в Конституции ценз проживания на территории Украины в течение пяти лет для кандидатов в народные депутаты. В то время боялись, что из России в поисках политического счастья поедут к нам, тем более, что по формальным признакам на гражданство Украины могут претендовать многие жители России. 

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    Прошло время, и мы видим, что эти ограничения, казавшиеся естественными в 90-х, абсолютно не работают сейчас. Они мешают обычным нормальным людям, но игнорируются теми, кто это решил сделать сознательно.

    Ограничение по количеству гражданств сейчас не работает. Вторые-третьи гражданства просто скрываются, а проверить их наличие часто невозможно. Тем более, что многие страны, в том числе США, предоставляют гражданство по праву рождения на их территории. Это значит, что гражданин Украины, рожденный в США, при желании с легкостью получит гражданство США, невзирая на свой гражданский статус в Украине. Еще больше стран дают гражданство по "праву крови" (национальности), на что Украина тоже не может влиять. Так зачем нам это ограничение, которое только осложняет жизнь и превратилось в бессмысленную догму? Да, политики и госслужащие должны иметь ограничения. Но остальных граждан надо избавить от необходимости прятать свой второй паспорт. И дать возможность многим украинцам из диаспоры стать гражданами своей родины, чего они сейчас не делают в основном из-за нежелания отказываться от своего фактического гражданства.

    Такой же бессмысленной догмой стало требование пятилетнего проживания в стране для кандидатов в депутаты. В нынешнем мире с очень прозрачными границами, с работой в транснациональных корпорациях, с удаленной работой, – нет смысла физически находиться в одной стране. И при этом совсем не обязательно терять связь со своей родиной. А, скажем, спортсмены, артисты, – то вообще могут почти все время проводить за границами Украины…

    Это положение о пяти годах, записанное в 76 статье Конституции, тоже превратилось в догму, не имеющую практического смысла. Более того, во вредную догму, которой пытаются манипулировать в угоду избранным или против неугодных.

    Украина переполнена такими устаревшими законодательными догмами.

    Самой, извините, ублюдочной догмой можно считать статус сельскохозяйственной земли в Украине. На куплю продажу земли уже много лет наложен мораторий, фактически запрет. Сделали это из опасения, что крупные участки земли будут сосредоточены в одних руках. Пока шло время, крупные лендлорды скупили обходными путями столько земли, сколько им было надо. А рынка земли, который бы дал заработать реальным владельцам земли, так и не появилось.

    Я привел только значимые, видимые примеры. Но у нас в законах и нормах зафиксирована масса неэффективных, ненужных, догматичных правил, которые, безусловно, следует пересмотреть с точки зрения здравого смысла.

    Джерело: Сегодня

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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