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    Довгий язик пропагандиста Кисельова довів його племінника до в'язниці

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    Сергій Кисельов частково визнав провину - Довгий язик пропагандиста Кисельова довів його племінника до в'язниці
    Сергій Кисельов частково визнав провину
    Скриншнот передачі телеканалу ANNA-News

    Племінник Дмитра Кисельова Сергій отримав 2 роки і 3 місяці позбавлення волі за участь у війні на Донбасі

    Суд у Німеччині засудив до 2 років і 3 місяців позбавлення волі племінника російського телеведучого Дмитра Кисельова Сергія за підготовку до участі у війні на Донбасі на боці бойовиків самопроголошеної «Донецької народної республіки». Про це зазначено в повідомленні російського телеканалу RTVI.

    «У Німеччині племінника телеведучого Дмитра Кисельова Сергія Кисельова засудили 28 лютого до 2 років і 3 місяців позбавлення волі за підготовку до участі в бойових діях на сході України», - сказано в ньому.

    За версією слідства, в серпні 2014 року Кисельов пройшов бойову підготовку в таборі під Петербургом і вчився поводитися з автоматом і пістолетом.

    Кисельов частково визнав провину, тому держобвинувач, захист і суд домовилися, що покарання обмежиться терміном в 2 роки і 3 місяці позбавлення волі.

    При винесенні вироку суддя зазначив, що точно довести проходження обвинуваченим бойової підготовки не вдалося, хоча багато чого свідчить на користь цього.

    Крім того, суддя врахував, що у Кисельова немає судимості.

    При винесенні вироку з нього зняли звинувачення в порушенні закону про контроль над зброєю.

    Справу проти Сергія Кисельова завели після інтерв'ю його дядька. У ньому Дмитро Кисельов згадав, що його племінник поїхав воювати як доброволець на Донбас, і брав участь у боях поблизу Горлівки Донецької області.

    Навесні 2018 року поліція отримала європейський ордер на його арешт.

    Сергія Кисельова затримали в Болгарії та екстрадували до Німеччини.

    На цьому процесі, який вела баварська прокуратура, розглядалася тільки підготовка Кисельова до участі в бойових діях на сході України.

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    Довгий язик пропагандиста Кисельова довів його племінника до в'язниці
    Довгий язик пропагандиста Кисельова довів його племінника до в'язниці
    Довгий язик пропагандиста Кисельова довів його племінника до в'язниці
    Довгий язик пропагандиста Кисельова довів його племінника до в'язниці
    Довгий язик пропагандиста Кисельова довів його племінника до в'язниці
    Довгий язик пропагандиста Кисельова довів його племінника до в'язниці
    Довгий язик пропагандиста Кисельова довів його племінника до в'язниці
    Фото з особистих сторінок Сергія Кисельова у соцмережах

    Якщо Кисельова звинуватять в участі безпосередньо в бойових діях, то цю справу буде вести вже федеральна прокуратура.

    Він уже дав свідчення, що був на Донбасі, але стверджує, що нікого не вбивав.

    Джерело: Українські новини

    прокуратура суд суддя
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