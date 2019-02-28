Довгий язик пропагандиста Кисельова довів його племінника до в'язниці



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Сергій Кисельов частково визнав провину Скриншнот передачі телеканалу ANNA-News

Племінник Дмитра Кисельова Сергій отримав 2 роки і 3 місяці позбавлення волі за участь у війні на Донбасі

Суд у Німеччині засудив до 2 років і 3 місяців позбавлення волі племінника російського телеведучого Дмитра Кисельова Сергія за підготовку до участі у війні на Донбасі на боці бойовиків самопроголошеної «Донецької народної республіки». Про це зазначено в повідомленні російського телеканалу RTVI.

«У Німеччині племінника телеведучого Дмитра Кисельова Сергія Кисельова засудили 28 лютого до 2 років і 3 місяців позбавлення волі за підготовку до участі в бойових діях на сході України», - сказано в ньому.

За версією слідства, в серпні 2014 року Кисельов пройшов бойову підготовку в таборі під Петербургом і вчився поводитися з автоматом і пістолетом.

Кисельов частково визнав провину, тому держобвинувач, захист і суд домовилися, що покарання обмежиться терміном в 2 роки і 3 місяці позбавлення волі.

При винесенні вироку суддя зазначив, що точно довести проходження обвинуваченим бойової підготовки не вдалося, хоча багато чого свідчить на користь цього.

Крім того, суддя врахував, що у Кисельова немає судимості.

При винесенні вироку з нього зняли звинувачення в порушенні закону про контроль над зброєю.

Справу проти Сергія Кисельова завели після інтерв'ю його дядька. У ньому Дмитро Кисельов згадав, що його племінник поїхав воювати як доброволець на Донбас, і брав участь у боях поблизу Горлівки Донецької області.

Навесні 2018 року поліція отримала європейський ордер на його арешт.

Сергія Кисельова затримали в Болгарії та екстрадували до Німеччини.

На цьому процесі, який вела баварська прокуратура, розглядалася тільки підготовка Кисельова до участі в бойових діях на сході України.

Якщо Кисельова звинуватять в участі безпосередньо в бойових діях, то цю справу буде вести вже федеральна прокуратура.

Він уже дав свідчення, що був на Донбасі, але стверджує, що нікого не вбивав.

Джерело: Українські новини