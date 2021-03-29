Довибори в Буковелі. Пораховано третину голосів: у лідери вирвався Вірастюк

Від пропрезидентської партії «Слуга народу» по округу до парламенту балотувався стронгмен Василь Вірастюк

У неділю, 28 березня, на Прикарпатті відбулися проміжні вибори до Верховної Ради

Центральна виборча комісія станом на 10:15 29 березня опрацювала майже 33% протоколи з дільничних виборчих комісій в Івано-Франківській області. На Прикарпатті наразі лідирує Василь Вірастюк.

За підсумками опрацювання дільничних протоколів із голосування в трійці лідерів Василь Вірастюк від партії «Слуга народу» (33,80 %, або 5 123 голосів), Руслан Кошулинський від партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (28,11 %, або 4 260 голосів) та Олександр Шевченко від партії «За майбутнє» (27,45 %, або 4 160 голосів).

Відомості про підрахунок голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі №87:

Дані ЦВК

Згідно оприлюднених даних екзит-полів, на проміжних виборах в окрузі №87 в Івано-Фанківській області найбільше голосів набрали кандидати Олександр Шевченко («За майбутнє») і Руслан Кошулинський (ВО «Свобода»). Причому за даними групи «Рейтинг» Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

У неділю 28 березня спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах. Загалом вона не перевищувала 8%.

Також на довиборах до Верховної ради України було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами. Зокрема в Надвірній помітили офіційного спостерігача, що допомагав виборцям заповнювати бюлетень. Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.

Від пропрезидентської партії «Слуга народу» по округу до парламенту балотувався стронгмен Василь Вірастюк. У зв’язку з цим громадянська мережа Опора засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Володимира Зеленського за участі кандидата в народні депутати Василя Вірастюка.