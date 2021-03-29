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    Думки вголос

    Здавалося б, людина вже давно має бути у в'язниці, а вона стає депутатом

    Андрій Аксьонов - Здавалося б, людина вже давно має бути у в'язниці, а вона стає депутатом
    Андрій Аксьонов

    Ніхто не змушував Аксьонова проводити «референдум ДНР»...

    28 березня відбулися позачергові вибори народних депутатів у двох мажоритарних округах – на Франківщині і на Донеччині.

    У донбаському окрузі №50 за попередніми даними впевнено перемагає міський голова Добропілля – Андрій Аксьонов.

    У 2014 році Аксьонов організовував «референдум ДНР» у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де тоді був селищним головою. На ютубі досі можна знайти епічне відео з Новодонецького, де прихільники ДНР з сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував «референдум», та скаржаться на своїх міських голів, які не стали займатися сепаратизмом і «не дали їм проголосувати».

    Ніхто не змушував Аксьонова проводити «референдум ДНР». Бойовиків у Добропіллі та Новодонецькому не було – місто майже одразу взяли під контроль місцеві прихильники України, а потім підтягнулися добробати та військові. Після початку війни Аксьонов втік до окупованого Криму та отримав там російський паспорт (що підтверджується інформацією базі даних Федеральної податкової служби РФ).

    У 2015 році Аксьонов спокійно повернувся у Добропілля і взяв участь у виборах мера міста. На всі запитання щодо організації незаконного референдуму відповідав: «Ви ж кажете, що то був насправді не референдум. То які до мене питання? То було просто соцопитування».

    У 2018 Аксьонова затримали правоохоронці по справі, яка не стосувалася сепаратизму. Його звинуватили у корупції – підробленні документів, розтраті майна. Після цього Аксьонов втік з країни і був оголшений у розшук. Пізніше повернувся, а свою відсутність пояснив лікуванням.

    Суд продовжується до сих пір. І за цей час Аксьонов встиг вдруге стати мером Добропілля, а тепер - обрався до Верховної Ради.

    Здавалося, людина давно має бути у в'язниці, але це ж не якийсь там Стерненко. Хто ж буде саджати державного зрадника та корупціонера? Отже, замість того, щоб піти за грати, він тепер буде приймати для нас закони у Верховній Раді.

    Втім, гадаю, з цього приводу ніхто не буде особливо перейматися. Це ж не розмальовані двери.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Донбас Верховна Рада ДНР вибори війна референдум Андрій Аксьонов
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