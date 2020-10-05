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    Друга хвиля коронавірусу почалася у Білорусі

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    <div class="alt">У Білорусі в розпалі друга хвиля Covid-19</div> <span></span> - Друга хвиля коронавірусу почалася у Білорусі
    У Білорусі в розпалі друга хвиля Covid-19

    Система охорони здоров'я зазначає, що у Білорусі покращилася ситуація із забезпеченням кисневими точками

    У Білорусі почалася друга хвиля коронавірусу Covid-19, місцева система охорони здоров'я до неї готова. Про це заявив начальник головного управління організації медичної допомоги МОЗ Білорусі Олександр Пацеєв, передає БЕЛТА.

    За його словами, зростання захворюваності в Білорусі триває.

    «І вже зараз можна говорити, що це друга хвиля. Ми спостерігаємо аналогічну картину в інших країнах Європи і світу. Це пов'язано з нормальним перебігом захворюваності, з характеристиками вірусу», – зазначив Пацеєв.

    Він також підкреслив, що в Білорусі відпрацьовані всі алгоритми надання медичної допомоги.

    «У нас є чіткі розподіли потоків пацієнтів за тяжкістю захворювання. Ліжкового фонду достатньо. За останні кілька місяців значно покращилася ситуація із забезпеченням кисневими точками. Система охорони здоров'я в цілому готова до роботи», – додав Пацеєв.

    Нагадаємо, що у Росії в розпалі друга хвиля Covid-19. За добу майже 10 тис. нових випадків.

    Білорусь медицина коронавірус
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