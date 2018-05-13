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    Другий китайський авіаносець розпочав випробування в морі (фото)

    • Сьогодні, 11:29
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    Авіаносець був спущений на воду 26 квітня 2017 року

    У неділю, 13 травня, другий авіаносець ВМС армії Китаю, покинув причал Даляньської суднобудівної верфі і вийшов в море для проведення випробувань.

    Мета майбутніх випробувань полягає в перевірці надійності і стійкості енергосистеми та іншого обладнання авіаносця.

    Будівництво другого китайського авіаносця, який був спущений на воду 26 квітня 2017 року, проходить відповідно до графіку. Після завершення налагодження систем, монтажно-добудовних робіт і швартових випробувань новий «плавучий аеродром» вже володіє технічними умовами для виходу для випробувань у морі.

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    Другий китайський авіаносець розпочав випробування в морі (фото)
    Другий китайський авіаносець розпочав випробування в морі (фото)
    Другий китайський авіаносець розпочав випробування в морі (фото)

    Нагадаємо, військово-морські сили США відродять Другий флот для операцій в північній частині Атлантичного океану.

    Джерело: Синьхуа

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