Другий китайський авіаносець розпочав випробування в морі (фото)
- Сьогодні, 11:29
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Авіаносець був спущений на воду 26 квітня 2017 року
У неділю, 13 травня, другий авіаносець ВМС армії Китаю, покинув причал Даляньської суднобудівної верфі і вийшов в море для проведення випробувань.
Мета майбутніх випробувань полягає в перевірці надійності і стійкості енергосистеми та іншого обладнання авіаносця.
Будівництво другого китайського авіаносця, який був спущений на воду 26 квітня 2017 року, проходить відповідно до графіку. Після завершення налагодження систем, монтажно-добудовних робіт і швартових випробувань новий «плавучий аеродром» вже володіє технічними умовами для виходу для випробувань у морі.
Нагадаємо, військово-морські сили США відродять Другий флот для операцій в північній частині Атлантичного океану.
Джерело: Синьхуа