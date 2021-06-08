Другий термін Зеленського, вода в Криму і ріст цін на бензин. Головні новини 8 червня

Більше половини українців не підтримують балотування чинного президента Володимира Зеленського на другий термін

«Главком» підготував шість найголовніших новин за 8 червня

У вівторок, 8 червня, в Україні сталося кілька важливих подій: з'явилися деталі розмови Байдена-Зеленського, прискорився ріст цін на бензин та стало відоме ставлення українців до другого терміну чинного глави держави.

«Главком» підготував шість найголовніших новин за 8 червня.

Зникли важливі деталі: Офіс Зеленського виправив заяву про розмову з Байденом

Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом.

Зокрема, вночі Офіс Зеленського видалив із повідомлення про розмову Зеленського та Байдена слова про те, що президент США начебто підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

«Українці неправильно охарактеризували заяву та виправили допис», – заявив представник американської Ради національної безпеки редакції Axios.

Вода піде лише у звільнений Крим

Позиція України залишається незмінною. Дніпровська вода потече лише в деокупований Крим. Про це заявив «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи заяву спікера делегації України в трьохсторонній контактній групі і радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

«Кінцевою метою зусиль України має стати повна деокупація українських територій – як Кримського півострова, так і окремих районів в Донецькій та Луганській областях», – заявив речник МЗС.

Раніше Арестович заявив, що українська влада може повернути водопостачання окупованому півострову Північно-Кримським каналом, якщо Росія піде на серйозні поступки.

Більше половини українців – проти другого терміну Зеленського

Більше половини українців не підтримують балотування чинного президента Володимира Зеленського на другий термін. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Респондентам ставилося запитання, чи підтримують вони балотування Володимира Зеленського на другий термін.

Отже, 54,5% – не підтримують балотування Зеленського на другий термін, підтримують 37% респондентів. Більшість респондентів – 54,4% – вважають, що за останні два роки фінансове становище їхньої родини погіршилося.

Про покращення говорять 11,3% респондентів, а 33,6% стверджують, що нічого не змінилося за цей період.

Тридцята річниця Незалежності. Уряд затвердив план святкування

Уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

До Дня Незалежності передбачено проведення урочистого засідання Верховної Ради, урочистого концерту і параду військ на вул. Хрещатик і майдані Незалежності (із прольотом авіації в складі повітряної колони сил безпеки й оборони і збройних сил країн-партнерів), артилерійського салюту на Трухановому острові.

Також у Києві (Михайлівська площа і Володимирський проїзд) буде організовано показ сучасних зразків озброєння та техніки сил безпеки й оборони. Детальніше читайте за посиланням.

Дефіцит бензину скасовується, але ціни ростуть

На ринку пального головними новинами минулого тижня стали три: дві погані для споживачів і одна хороша. Перша – Кабмін перерахував граничну ціну пального, збільшивши її додатково приблизно на 60 коп./л. Друга – мережі-дискаутери, які продають пальне за найнижчими цінами, їх підвищили.

І хороша новина: подешевшав скраплений автогаз.

Ситуація з коронавірусом покращується

В Україні за минулу добу, 7 червня, виявили 1 602 нові випадки Covid-19. Також 6 751 пацієнт одужав, а 118 – померли від ускладнень. Із підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 483 людини.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 216 654 випадки зараження коронавірусом. Із них 51 333 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 101 722 – одужали.

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