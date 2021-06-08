Covid-19: в Україні кількість хворих зменшується, понад 6 тисяч людей одужали

Із підозрою чи підтвердженим діагнозом за добу госпіталізували 483 людини

Із підозрою чи підтвердженим діагнозом за добу госпіталізували 483 людини

Найбільше нових випадків зараження вчораа виявили у Києві – 700

В Україні за минулу добу, 7 червня, виявили 1 602 нові випадки Covid-19. Також 6 751 пацієнт одужав, а 118 – померли від ускладнень. Із підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 483 людини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

Лабораторії зробили 57 556 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 33 355, методом ІФА – 10 821. Також зробили 13 380 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 10,3 мільйона ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 216 654 випадки зараження коронавірусом. Із них 51 333 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 101 722 – одужали.

Між іншим, Польща готова передати Україні понад 1 млн доз вакцини проти Covid-19. Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів про характер цього жесту та необхідність бути захищеними від коронавірусу.

Нагадаємо, що минулими вихідними, 5-6 червня, у Києві проти Covid-19 вакциновано 8262 людини, у тому числі 2631 працівник освітньої галузі. Зокрема, у столичному Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакциновано 5048 людей, у неділю вакцинували – 2510.

Напередодні стало відомо, що Кабінет міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Зокрема, тепер ресторанам дозволено працювати цілодобово.

Нагадаємо, що наразі усі області перебувають в одній карантинній зоні.

До слова, ВООЗ вважає, що швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки.



