Дружина політв’язня Коломійця розповіла, що чоловік «думав, що про нього вже всі забули»



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Галина Коломієць мала коротке побачення із своїм чоловіком в колонії Краснодарського краю

Ув’язненого в Росії активіста Євромайдану Андрія Коломійця відвідала його дружина.

За словами Галини Коломієць, вона побувала в російській колонії Краснодарського краю 26 листопада.

«Ні в карцер, ні в «яму» Андрія не саджали, як це було раніше. За станом здоров’я: він уже не звертає уваги. Каже, що сенсу немає «битися в зачинені двері». Просив призначити лікування, щоб за свої гроші ми купили йому ліки. Але нічого цього в колонії так і не зробили. Був дуже радий, що його відвідав український консул. Він думав, що про нього вже всі забули, а тут він приїхав», – розповіла дружина Коломійця.

За її словами, це було «коротке побачення», і вони «спілкувалися через скло».

Раніше 26 жовтня Коломійця в колонії Краснодарського краю РФ відвідав український консул Тарас Малишевський.

У травні Галина Коломієць повідомляла, що в її чоловіка погіршився стан здоров’я. Він страждає хронічними захворюваннями: псоріаз, сильні головні болі і підвищений тиск. У вересні дружина Коломійця повідомила, що йому не надають належної медичної допомоги.

У червні 2016 року російський суд в анексованому Криму засудив Коломійця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Українця затримали на території російського регіону Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання Коломійця привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських «беркутівців».

Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає Коломійця політв’язнем та вимагає його негайного звільнення. У квітні 2017 року Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини.

Джерело: Крим.Реалії