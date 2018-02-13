Дружина загиблого у Сирії російського бойовика: Їх послали на забій, як свиней

Загиблий в Сирії російський бойовик раніше воював на Донбасі

Дружина загиблого у Сирії російського бойовика Станіслава Матвєєва розповіла, що російських найманців послали на забій, як свиней. Про це вона розповіла в коментарі Znak.com. Раніше Conflict Intelligence Team назвала імена двох жителів міста Азбест, загиблих в Сирії, - це 38-річний Станіслав Матвєєв і 45-річний Ігор Косотуров. До родичів



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Загиблий в Сирії російський бойовик

Загиблий в Сирії російський бойовик раніше воював на Донбасі

Дружина загиблого у Сирії російського бойовика Станіслава Матвєєва розповіла, що російських найманців послали на забій, як свиней.

Про це вона розповіла в коментарі Znak.com.

Раніше Conflict Intelligence Team назвала імена двох жителів міста Азбест, загиблих в Сирії, - це 38-річний Станіслав Матвєєв і 45-річний Ігор Косотуров.

До родичів бойовиків звістка про загибель надійшла ще 9 лютого від «товаришів по службі» Косотурова і Матвєєва в «ЛНР.» Обидва вони в 2015-2016 роках воювали на Донбасі і, треба так розуміти, саме там обзавелися контактами з представниками «ПВК Вагнера».

Дружина показала відеозйомку бою - нібито того самого - надіслану дружиною іншого загиблого.

«Їх просто як собак там розстріляли, як щурів піддослідних», - каже Матвєєва.

«Хлопці навіть не знають, що їх там бачать. Як кролики вони там, і не можуть нікуди сховатися», - додає її мати під час перегляду.

«Я б хотіла, щоб про мого чоловіка дізналися всі. І не тільки про мого чоловіка, про всі пацанів, хто там так тупо загинув. Дико це все! Куди їх послали, чому? У них навіть захисту не було, як свиней відправили на забій! Хочу, щоб уряд помстився за них. Хочу, щоб про пацанів пам'ять залишилася, щоб дружинам не образливо за чоловіків було, щоб діти могли пишатися батьками», - заявила дружина Матвєєва.

Варто зазначити, що загиблий в Сирії російський бойовик раніше воював на Донбасі.

«Його, мабуть, затягнули всі ці автомати і армійські тренування. Він десь через півроку після Донбасу почав нудьгувати вже. На Донбас це у нього перший виїзд такий був... Прапорщик. У мене є нагорода його, Георгіївський хрест з Донбасу», - розповіла дружина загиблого бойовика.

Нагадаємо, що 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.