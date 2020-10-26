ДСНС попереджає про пожежну небезпеку у східних та Одеської областей



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Дані надав Український гідрометцентр

В Україні з 26 по 27 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде спостерігатися у південних та східних областях. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Синоптики попередили, що у понеділок та вівторок в більшості районів східних регіонів та в Одеській області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через це збільшується ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, що з 24 жовтня ДСНС переведена на посилений режим несення служби.