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    Політика

    Начальника пожежної частини звільнили через розклеювання білбордів «Слуги народу»

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    <p>Борд з рекламою &laquo;Слуги народу&raquo; клеїли люди в цивільному одязі, використовуючи пожежну машину</p> - Начальника пожежної частини звільнили через розклеювання білбордів «Слуги народу»

    Борд з рекламою «Слуги народу» клеїли люди в цивільному одязі, використовуючи пожежну машину

    Фото: «НикВести»

    Пожежники на Миколаївщині розклеювали політичну рекламу політичної партії «Слуга народу»

    У ДСНС заявили, що звільнили начальника пожежної частини № 17, яку задіяли у розміщенні агітаційних матеріалів партії «Слуга народу».

    Про це повідомляє громадянська мережа «Опора».

    20 серпня журналісти миколаївського видання «НикВести» оприлюднили, як пожежники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини у селищі Казанка розклеювали політичну рекламу політичної партії «Слуга народу».

    «21 серпня «Опора» направила звернення до Головного управління ДСНС у Миколаївській області щодо перевірки даних фактів та надання їм правової оцінки. 25 серпня «Опора» отримала відповідь на своє звернення від т. в. о. начальника Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Миколи Панасенка. Він повідомив, що призначено службове розслідування з метою повного з’ясування причин та обставин цього випадку та пообіцяв додатково поінформувати про підсумки розслідування», – відзначили в «Опорі»

    16 вересня Громадянська мережа отримала листа від заступника начальника Головного управління ДСНС України в Миколаївській області Олександра Озерного, в якому повідомляється, що за порушення вимог Кодексу цивільного захисту начальника 17-ї державної пожежно-рятувальної частини притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з займаної посади.

    ДСНС Миколаївщина партії партія Слуга народу звільнення
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