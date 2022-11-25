Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців

Щоб уникнути небезпеки, тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будинків чи інших споруд та обирайте безпечний маршрут руху вулицями

Через погіршення погодних умов на дахах, виступах будинків і великих деревах утворюються крижані бурулі, які через перепади повітря падають і несуть загрозу пішоходам та припаркованим поблизу будівлях авто, попереджає ДСНС.

У відомстві нагадали основні правила поведінки під час намерзання мокрого снігу:

не ходіть під дахом будівель, балконами та високими деревами;

не заходьте за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;

тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибирайте безпечний маршрут руху вулицями міста.

У ДСНС також нагадали всім організаціям обслуговування, власникам, орендарям та приватним установам про необхідність вчасно прибирати бурулі з дахів і фасадів, які перебувають у них на балансі, та встановлювати огорожі для безпеки перехожих.

Сьогодні, 25 листопада, в Україні було хмарно, подекуди був мокрий сніг, у деяких регіонах дощило.