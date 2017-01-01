ДСНС звітує про остаточну зачистку від боєприпасів території поблизу Калинівки

Роботи з очищення території від боєприпасів виконані в повному обсязі, запевняє глава ДСНС

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що піротехніки ДСНС повністю очистили від боєприпасів територію поблизу міста Калинівка Вінницької області та прилеглих населених пунктів. «На сьогодні (28 листопада, - ред) роботи з очищення території від боєприпасів виконані в повному обсязі і з впевненістю



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Піротехніки поблизу Калинівки

Роботи з очищення території від боєприпасів виконані в повному обсязі, запевняє глава ДСНС

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що піротехніки ДСНС повністю очистили від боєприпасів територію поблизу міста Калинівка Вінницької області та прилеглих населених пунктів.

«На сьогодні (28 листопада, - ред) роботи з очищення території від боєприпасів виконані в повному обсязі і з впевненістю можна сказати, що небезпека з територій, які були забруднені вибухонебезпечними предметами, знята», – цитує Чечоткіна «Радіо Свобода».

Як відомо, в ніч на 27 вересня в селищі поблизу Вінниці сталися вибухи на складах з боєприпасами та зброєю. Наразі відпрацьовуються чотири основні слідчі версії вчинення кримінального правопорушення.

Збройні сили України посилили охорону військових об'єктів по всій країні.

Унаслідок пожежі та вибухів боєприпасів на території 48 арсеналу в Калинівці Вінницької області зруйновано п’ять та пошкоджено 1437 житлових будинків.

Найбільш постраждали від вибухів визнано місто Калинівку, села Сальник, Павлівка (Калинівський район) і села Медвідка, Дорожне (Вінницький район).

За попередніми даними, сума збитків становить 49,5 млн грн з них житлові будинки - 16,8 млн грн, закладів освіти – 14,3 млн. грн, адмінбудинки – 10 млн грн, заклади охорони здоров’я – 8,4 млн грн.

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