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ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
У разі застосування графіків, після того, як з’явилось світло після відключення, електроприлади потрібно вмикати по черзі
ілюстративне фото: ДТЕК

Нові графіки з’являться з 00:00 27 липня в чат-боті ДТЕК Київські електромережі у Viber та Telegram, або на сайті ДТЕК Київські електромережі

ДТЕК Київські електромережі оновлює графіки стабілізаційних відключень на вимогу державної компанії НЕК Укренерго. Оновлений графік зсувається на 1 годину вперед. Він почне діяти з 00:00 27 липня 2024 року відповідно до команди на стабілізаційні відключення. Про це стало відомо з повідомлення компанії. 

Зазначається, що в оновлених графіках для кожної з 6 груп зміниться лише період часу, коли застосовуватимуться відключення. Наприклад, якщо ваша група відключалась о 9:00, тепер вона буде відключатись о 10:00. Це робиться на вимогу НЕК Укренерго для того, аби часові проміжки, коли відбуваються стабілізаційні відключення в Києві та області, відрізнялись на 1 годину. Це необхідно, аби навантаження на енергосистему не зростало різко, коли повертається світло.

Нові графіки з’являться з 00:00 27 липня в чат-боті ДТЕК Київські електромережі у Viber та Telegram, або на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Графіки так само мають 6 груп, і як і раніше складаються з трьох зон:

  • Світло є. Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла. Це білий колір на графіку;
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку;
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку;

У разі застосування графіків, після того, як з’явилось світло після відключення, електроприлади потрібно вмикати по черзі.

Це допоможе уникнути аварій через перевантаження електромереж та зберегти світло у будинках, йдеться у повідомленні ДТЕК Київські електромережі.

Теги: ДТЕК Укренерго відключення світла

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