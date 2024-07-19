«Укрзалізниця» назвала потяги, де можна підзарядити пристрої

«Укрзалізниця» перерахувала «електрички незламності», де можна підзарядити свою техніку

На тлі відключень електроенергії в Україні багато громадян стикаються з проблемою того, де та як заряджати мобільні телефони. «Укрзалізниця» нагадала про наявність потягів, обладнаних USB і Typ-C портами, де можна зарядити портативні гаджети.

У компанії назвали це «електричками незламності». Як зазначається, після модернізації USB та Typ-C портами обладнані електрички:

Краматорськ – Лозова;

Васильків – Київ (ЕПЛ9Т та ЕР9М);

Святошин – Клавдієво, Тетерів;

Фастів – Чернігів (ЕД-9М);

Роток – Київ;

Коростень – Вінниця;

Полтава – Гребінка;

Полтава – Кременчук (ЕР9М та ЕПЛ9Т);

кільцем Дніпро Сіті Експрес курсує три склади ЕПЛ2Т;

Одеса – Подільськ (ЕР9Є);

Львів – Ужгород;

Львів – Мукачево (курсують моделі поїздів ЕР2 та ЕПЛ2Т);

Рівне – Львів.

Нагадаємо, близько 400 вагонів «Укрзалізниці» гарантовано забезпечені системою кондиціонування та ще у 650-х – кондиціонери можуть працювати з перебоями.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.