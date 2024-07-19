«Укрзалізниця» назвала потяги, де можна підзарядити пристрої
«Укрзалізниця» перерахувала «електрички незламності», де можна підзарядити свою техніку
На тлі відключень електроенергії в Україні багато громадян стикаються з проблемою того, де та як заряджати мобільні телефони. «Укрзалізниця» нагадала про наявність потягів, обладнаних USB і Typ-C портами, де можна зарядити портативні гаджети.
У компанії назвали це «електричками незламності». Як зазначається, після модернізації USB та Typ-C портами обладнані електрички:
- Краматорськ – Лозова;
- Васильків – Київ (ЕПЛ9Т та ЕР9М);
- Святошин – Клавдієво, Тетерів;
- Фастів – Чернігів (ЕД-9М);
- Роток – Київ;
- Коростень – Вінниця;
- Полтава – Гребінка;
- Полтава – Кременчук (ЕР9М та ЕПЛ9Т);
- кільцем Дніпро Сіті Експрес курсує три склади ЕПЛ2Т;
- Одеса – Подільськ (ЕР9Є);
- Львів – Ужгород;
- Львів – Мукачево (курсують моделі поїздів ЕР2 та ЕПЛ2Т);
- Рівне – Львів.
Нагадаємо, близько 400 вагонів «Укрзалізниці» гарантовано забезпечені системою кондиціонування та ще у 650-х – кондиціонери можуть працювати з перебоями.
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.
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