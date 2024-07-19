Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» назвала потяги, де можна підзарядити пристрої

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» назвала потяги, де можна підзарядити пристрої
Після модернізації USB та Typ-C портами обладнані деякі електрички
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця» перерахувала «електрички незламності», де можна підзарядити свою техніку

На тлі відключень електроенергії в Україні багато громадян стикаються з проблемою того, де та як заряджати мобільні телефони. «Укрзалізниця» нагадала про наявність потягів, обладнаних USB і Typ-C портами, де можна зарядити портативні гаджети.

У компанії назвали це «електричками незламності». Як зазначається, після модернізації USB та Typ-C портами обладнані електрички:

  • Краматорськ – Лозова;
  • Васильків – Київ (ЕПЛ9Т та ЕР9М);
  • Святошин – Клавдієво, Тетерів;
  • Фастів – Чернігів (ЕД-9М);
  • Роток – Київ;
  • Коростень – Вінниця;
  • Полтава – Гребінка;
  • Полтава – Кременчук (ЕР9М та ЕПЛ9Т);
  • кільцем Дніпро Сіті Експрес курсує три склади ЕПЛ2Т;
  • Одеса – Подільськ (ЕР9Є);
  • Львів – Ужгород;
  • Львів – Мукачево (курсують моделі поїздів ЕР2 та ЕПЛ2Т);
  • Рівне – Львів.

Нагадаємо, близько 400 вагонів «Укрзалізниці» гарантовано забезпечені системою кондиціонування та ще у 650-х – кондиціонери можуть працювати з перебоями.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Читайте також: Чи впливає спека на рух поїздів: роз'яснення «Укрзалізниці»
Теги: Укрзалізниця потяг енергетика відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укренерго» прогнозує пом’якшення графіків відключень світла вже найближчими днями
Коли покращиться ситуація зі світлом? «Укренерго» дало оптимістичний прогноз
Вчора, 17:19
Споживання електроенергії в Україні сьогодні прогнозується на рекордному рівні
Аварійні відключення світла в усіх областях скасовано
17 липня, 11:11
Сотня населених пунктів Львівської області повністю без світла після грози
Негода на Львівщині: понад 200 населених пунктів перебувають без світла
15 липня, 08:07
Із 14:00 до 24:00 будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години – три черги
Графіки відключень світла 12 липня: невтішна новина від «Укренерго»
12 липня, 11:59
Для відновлення пошкодженої енергосистеми Україна потребує валютної лібералізації – експерт
Валютна лібералізація дозволить залучити міжнародні інвестиції у відновлення енергетики – експерт
5 липня, 11:52
Обстрілами енергосистеми Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – МВФ
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Унаслідок семи останніх російських атак на об’єкти енергетики Україна втратила близько дев'яти гігаватів генеруючих потужностей
«Укренерго» пояснило, як захистити енергосистему від атак РФ
24 червня, 19:06
Зазначається, що енергетики не завжди мають доступ до місць проведення робіт через безпекову ситуацію в регіоні
За добу енергетики повернули світло 17 тис. осель, що були без електроенергії через обстріли – ДТЕК
23 червня, 15:11
Один з працівників енергооб'єктів перебуває у тяжкому стані
Росія поранила сімох працівників енергетичних об’єктів під час нічних атак
20 червня, 11:54

Суспільство

«Укрзалізниця» назвала потяги, де можна підзарядити пристрої
«Укрзалізниця» назвала потяги, де можна підзарядити пристрої
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Південноукраїнській АЕС вийшли з ладу трансформатори: Міненерго відреагувало
На Південноукраїнській АЕС вийшли з ладу трансформатори: Міненерго відреагувало
Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
На одну жінку припадає 0,9 дитини. Мінсоцполітики б'є на сполох
На одну жінку припадає 0,9 дитини. Мінсоцполітики б'є на сполох
Штрафи за несвоєчасне оновлення даних: Мінцифри пояснило, коли очікувати повідомлення в «Дію»
Штрафи за несвоєчасне оновлення даних: Мінцифри пояснило, коли очікувати повідомлення в «Дію»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
17K
«Коля завжди правий». Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа
7612
Чи хочуть фіни допомагати Україні воювати: дані опитування
6467
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6107
Коли починати навчальний рік? Мер Львова дорікнув освітньому омбудсмену
5805
Європу «підсмажить» африканський антициклон: низку країн чекають блекаути

Новини

Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua