Відключення світла 17 липня: графіки від «Укренерго»

Увечері, з 17:00 до 22:00, під час піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно

В Україні через спеку зростає споживання електроенергії. Тому завтра, 17 липня, графіки відключення світла будуть діяти протягом всіє доби. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Завтра, 17 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби», – йдеться у повідомленні.

Однак у період з 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

У період з 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги.

А ось ввечері, з 17:00 до 22:00, під час піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно.

Нагадаємо, сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився.

Як зазначає пресслужба, діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби. «О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.

Нагадаємо, у Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях було запроваджено аварійні відключення світла

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