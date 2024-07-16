Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення світла 17 липня: графіки від «Укренерго»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Відключення світла 17 липня: графіки від «Укренерго»
17 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби
колаж: glavcom.ua

Увечері, з 17:00 до 22:00, під час піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно

В Україні через спеку зростає споживання електроенергії. Тому завтра, 17 липня, графіки відключення світла будуть діяти протягом всіє доби. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Завтра, 17 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби», – йдеться у повідомленні.

Однак у період з 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

У період з 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги.

А ось ввечері, з 17:00 до 22:00, під час піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно.

Нагадаємо, сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився.

Як зазначає пресслужба, діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби. «О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.

Нагадаємо, у Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях було запроваджено аварійні відключення світла

Читайте також:

Теги: відключення світла Укренерго відключення електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерт розповів, що для пересічного громадянина зміна малопомітна, однак великі промислові споживачі електроенергії негативно висловлюються про цю ініціативу
Перехід на єдиний тариф на розподіл електрики зашкодить економіці та євроінтеграції України – експерт
Сьогодні, 16:05
Коли покращиться ситуація в енергосистемі: відповідь Держенергонагляду
Коли покращиться ситуація в енергосистемі: відповідь Держенергонагляду
Сьогодні, 15:21
На гідроелектростанціях та гідроакумулювальних електростанціях «Укргідроенерго» організовано роботу з метою максимального убезпечення співробітників
«Укргідроенерго» пояснило, як спека впливає на роботу ГЕС
Сьогодні, 09:48
Підвищення необхідної норми імпорту до 80% вже призвело до зростання попиту, що викликало збільшення цін на імпорт європейської електроенергії до України
«Втрати будуть колосальні». Виробники цементу звернулися до уряду
11 липня, 14:00
З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень світла одночасно
Відключення світла 11 липня: графіки від «Укренерго»
10 липня, 19:57
Знижене споживання у вихідний день дало змогу зменшити обсяг відключень електроенергії
«Укренерго» вже вдруге поліпшило графіки відключення світла 6 липня
6 липня, 12:42
Експерт пояснив, що Україна просто транзитом передає електроенергію, не використовуючи власні ресурси
Україна продає електрику закордон? «Укренерго» спростувало поширений фейк
27 червня, 19:15
Робота з оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням на завершальному етапі
Уряд готує рішення, яке скоротить тривалість відключень світла
17 червня, 09:16
Графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть в усій Україні
Енергетики розповіли про графіки відключень світла на 17 червня
16 червня, 20:16

Суспільство

Чорне море в окупованому Криму заполонили медузи (відео)
Чорне море в окупованому Криму заполонили медузи (відео)
Відключення світла 17 липня: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 17 липня: графіки від «Укренерго»
Нардеп розкритикував закон про скасування літнього часу
Нардеп розкритикував закон про скасування літнього часу
Переведення стрілок годинника: що це означає на практиці та для чого потрібно
Переведення стрілок годинника: що це означає на практиці та для чого потрібно
Які документи повинні мати чоловіки для перетину кордону після 17 липня
Які документи повинні мати чоловіки для перетину кордону після 17 липня
Штрафи для «ухилянтів» із 17 липня: Міноборони повідомило механізм
Штрафи для «ухилянтів» із 17 липня: Міноборони повідомило механізм

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
11K
Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу
6120
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5377
Львів’янин отримав тюремний вирок за дезертирство, попри бажання воювати
5201
Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів

Новини

«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Сьогодні, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Вчора, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua