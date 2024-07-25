Відключення світла 25 липня: «Укренерго» оновило графіки

Причиною є те, що фактичне споживання нижче прогнозного

Відключення електроенергії в Україні переносить з 1:00 на 17:00 та до 22 години. Буде застосовуватись одна черга відключень світла. Про це повідомляє «Укренерго».

«Сьогодні +1 година зі світлом. Застосування заходів обмеження перенесено з 16:00 на 17:00 – 22:00. Буде діяти одна черга», – йдеться у повідомленні.

Причиною є те, що фактичне споживання нижче прогнозного.

Як зазначив ДТЕК, в українській енергосистемі відчутно зменшився дефіцит.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Як повідомлялося, компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Зазначимо, що раніше «Укренерго» давало вказівку застосовувати графіки відключень світла 24 липня впродовж всієї доби.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.