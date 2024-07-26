У Києві по-новому діятимуть графіки відключень світла

Оновлені графіки відключень електроенергії почнуть діяти з суботи, 27 липня

Від завтра, 27 липня, у Києві графіки відключень світла зсунуться на одну годину вперед. Про це повідомляє ДТЕК

Оновлені графіки почнуть діяти з 00:00 27 липня.

«З цієї суботи графіки стабілізаційних відключень у столиці зсунуться на годину вперед. Наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00», – зазначає пресслужба компанії.

Зокрема, завдяки оновленим графікам відключення світла у Києві та Київській області відрізнятимуться на годину, що дозволить зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня тривалість відключень електроенергії буде меншою. До 15:00 та у проміжках 18:00–20:00, 23:00–24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. А з 15:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 буде задіяно дві черги відключень.

Причина зменшення обсягу обмежень – екстрене постачання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.

Раніше стало відомо, що компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Як повідомлялося, Україна продовжує відновлювати енергосистему після російських атак і готується до майбутнього опалювального сезону.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.