Скасування переходу на літній час: Міненерго пояснило, як це вплине на ситуацію зі світлом

16 липня парламент прийняв законопроєкт про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній

Заступник міністра енергетики пояснив, чи постраждає енергосистемане від скасувань переходу часу

Скасування переходу на літній час не вплине на ситуацію зі світлом в Україні, оскільки споживання електроенергії не збільшиться. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в етері національного телемарафону.

«Як і зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, не постраждає енергосистема від скасувань переходу часу. Ситуація залишається стабільною і це ніяким чином негативно не вплине», – наголосив посадовець.

На запитання про те, чи не прогнозує Міненерго збільшення споживання через скасування літнього часу, Колісник відповів: «Ні».

Нагадаємо, 16 липня парламент прийняв у цілому законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Відповідне рішення підтримав 261 народний обранець.

До слова, український політик, історик та громадськмй діяч Володимир В'ятрович розкритикував закон про скасування літнього часу. Історик вказав, що таке рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а у жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. Через це значно збільшаться витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час.

Згодом на сайті Верховної Ради з’явився проєкт Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16.07.2024 року про прийняття «Закону про обчислення часу в Україні».