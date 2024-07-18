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В цьому році було зруйновано 90% теплоелектростанцій ДТЕК

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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В цьому році було зруйновано 90% теплоелектростанцій ДТЕК
Зараз українські інженери шукають в Європі обладнання на законсервованих теплоелектростанціях для його використання в Україні
фото: AP

Тімченко для The Economist: Українські інженери шукають в Європі обладнання на законсервованих теплоелектростанціях

У 2024 році було зруйновано 90% потужностей теплових електростанцій компанії ДТЕК. Про це в коментарі виданню The Economist заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. 

«90% наших виробничих потужностей було зруйновано цього року. З березня ракетні атаки були спрямовані проти теплових та гідроелектростанцій», - сказав він коментуючи наслідки російських обстрілів.

В статті зазначається, що зараз українські інженери шукають в Європі обладнання на законсервованих теплоелектростанціях для його використання в Україні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова були обстріляні ворогом понад 180 разів.

Нагадаємо, для підтримання потреб українського вуглевидобутку машинобудівники ДТЕК виготовили 8 комбайнів та 542 тисячі запчастин для обладнання шахт.

Зазначається, що працівники машинобудівних підприємств ДТЕК у січні – червні цього року виготовили та відремонтували 757 одиниць гірничо-шахтного обладнання (ГШО). Серед ключового – 8 нових прохідницьких та очисних комбайнів. Машинобудівники забезпечили шахтарів також і 542 тисячами запчастин та комплектуючих.

Теги: ДТЕК ремонт енергетика

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