За останні тижні у Києві втричі зросла кількість отруєнь

Масштабні спалахи гострих кишкових інфекцій зафіксовано у дитячих дошкільних закладах і таборах

У Києві кількість харчових отруєнь через аномальну спеку та відключення енергопостачання за останні тижні збільшилося майже втричі. Про це повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу «Київ».

За його словами, масштабні спалахи гострих кишкових інфекцій зафіксовано у дитячих дошкільних закладах і таборах.

Очільник Держпродспоживслужби наголосив на важливості контролю за температурним режимом зберігання продуктів. Споживачі мають право перевірити у продавця температурний журнал. Температура зберігання має не перевищувати 6-8 градусів.

Якщо отруєння якимись продуктами сталося вдома – необхідно про це повідомити місцеві органи Держпродспоживслужби, спеціалісти якої виїжджають на виклик протягом 24 годин для проведення розслідування.

«Ми виїжджаємо на дане місце протягом 24 годин, можемо працювати спільно зі споживачем. Якщо є загроза для здоров'я, реагуємо відразу», – сказав начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Рубан зауважив, що за 15 днів липня по Україні надійшло 35 скарг щодо недотримання умов зберігання харчових продуктів чи продажу протермінованих. Найбільше в Києві – 11 звернень від споживачів.

Нагадаємо, у Львові двох співробітниць кафе госпіталізували внаслідок отруєння чадним газом від генератора.

Як повідомлялося, через спеку з 3 липня на сільськогосподарських і сезонних ярмарках у Києві тимчасово заборонено продаж швидкопсувних продуктів, а саме: свіжого м’яса, м’ясопродуктів, ковбасних виробів, живої та свіжомороженої риби, морепродуктів, молока, молочної продукції, яєць птиці, кондитерських виробів із кремом тощо.