У Росії кілька мільйонів людей залишилися без світла

Причина масових відключень світла на півдні Hосії та в Криму – нібито збій через спеку у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС

Ростовська АЕС постачає електроенергію в Ростовську, Краснодарську, Волгоградську області та Ставропілля РФ

На півдні Росії влада ввела графіки обмеження енергоспоживання через збій у роботі Ростовської АЕС. Пишуть росЗМІ.

«В енергосистемі півдня Росії через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС, в умовах підвищених навантажень на енергосистему з метою збереження стійкості енергосистеми введено тимчасові графіки обмеження споживання на 1,5 ГВт», – ідеться в повідомленні.

Ростовська АЕС постачає електроенергію в Ростовську, Краснодарську, Волгоградську області та Ставропілля РФ. За даними росЗМІ, через аварію кілька мільйонів людей залишилися без світла.

Як інформує Telegram-канал Mash, енергоблок було відключено автоматично через неполадки на турбогенераторі.

Відомо, що електрику відключили у Ростові-на-Дону, Таганрозі, Краснодарі, Елісті, Анапі, Армавірі, Новоросійську. Також є відключення у Севастополі, Криму та інших населених пунктах.

«Причина масових відключень світла на півдні Hосії та в Криму – нібито збій через спеку у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС, яка живить весь Південний федеральний округ», – йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що тимчасові обмеження запровадили в енергосистемі регіону – споживання енергії знизили на 1,5 гігавата.

У Краснодарі світло частково з'явилося, але 150 світлофорів досі не працюють. Також знеструмлено всі магазини.

«Тим часом один з енергоблоків Ростовської АЕС відключився через навантаження на автоматику, яка з'явилася після неполадок на турбогенераторі», – наводить канал дані Росатома.

Раніше повідомлялося, що у Новоросійську горіла підстанція «Кирилівська», понад 20 тисяч мешканців міста залишились без електрики.