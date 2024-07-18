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Причина не лише в обстрілах: енергетик пояснив, чому українці сидять без світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Причина не лише в обстрілах: енергетик пояснив, чому українці сидять без світла
Через аварію на АЕС, лівий беріг України – включно з Дніпром, Сумами і далі по переліку – останні два дня вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики
фото: з відкритих джерел

Аномальна спека, постійне перевантаження обладнання та постійне включення та виключення мереж по всій країні призводять до швидкої деградації обладнання

За останні три дні на Південноукраїнській АЕС через аномальну спеку вийшли з ладу три трансформатори струму.  Це призвело до погіршення ситуації зі світлом по всій Україні. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченкона своїй сторінці у Facebook.

«Два дні тому на Південноукраїнській АЕС, судячи з усього від спеки (чи було при цьому порушення режимів роботи та температурного моніторингу обладнання має з’ясувати службове розслідування – якщо в ЕА ще такі проводять, звісно), фізично згоріло два  трансформатори струму», – зазначив Харченко.

Він пояснив, що це призвело до відключення від мережі одного з реакторів. Своєю чергою це стало причиною відключення декількох високовольтних ліній вже в мережі Укренерго.

«Сьогодні, як мені повідомили, згорів з тих же причин ще один силовий трансформатор там же на Південноукраїнській і по неперевіреним даним – ще один на Чорнобильській АЕС. Ситуація стала ще складнішою», – підкреслив директор Центру дослідження енергетики.

Харченко пояснив, що аномальна спека, постійне перевантаження обладнання та постійне включення та виключення мереж по всій країні призводять до швидкої деградації обладнання. Енергетик прогнозує, що аварій буде все більше і більше – вже незалежно від спеки (мороз теж впливатиме негативно). 

«І службові розслідування потрібно проводити. І причини аналізувати. Готувати план попереджувальних дій на майбутнє і терміново його реалізовувати. Якщо взимку «посипляться» розподільчі пристрої АЕС (пристрої, відповідальні за видачу електроенергії в мережу), мало не покажеться нікому», – підсумував директор Центру дослідження енергетики.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 липня, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми. 

Читайте також: Коли покращиться ситуація зі світлом? «Укренерго» дало оптимістичний прогноз 
Теги: АЕС електроенергія відключення світла

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