ДТЕК забезпечує сталу роботу української енергосистеми – заява компанії

У компанії ДТЕК заявили, що координаційний антикризовий штаб для ефективного керування та забезпечення безпеки праці групи компаній працює в режимі 24/7

Енергетичні ринки України працюють в штатному режимі

Енергетичні об’єкти компанії ДТЕК-ТЕС, розподільчі мережі, зелена генерація, газовидобувні активи, шахти - продовжують забезпечувати сталу роботу української енергосистеми. Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії з посиланням на звернення генерального директора Максима Тімченка.

За його словами, сьогодні сформовано реєстр ключового персоналу - обмежена кількість працівників достатня для підтримання всіх робочих процесів енергетичної інфраструктури країни. Всі працівники ДТЕК, окрім незамінних для об’єктів критичної інфраструктури, працюють віддалено. Для співробітників на підприємствах забезпечуються максимальні умови безпеки.

У компанії ДТЕК додали, що координаційний антикризовий штаб для ефективного керування та забезпечення безпеки праці групи компаній працює в режимі 24/7.

Крім цього, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заявила, що продовжує свою роботу, на постійній основі здійснює моніторинг ситуації в енергетиці.

Енергетичні ринки, енергетична система, а також всі підприємства енергетичної та комунальної сфер працюють в штатному режимі, забезпечуючи усіх споживачів необхідними ресурсами.