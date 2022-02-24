Столтенберг скликав екстрене засідання НАТО щодо України

Очільник НАТО закликав Росію негайно припинити військові дії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав засідання послів країн Альянсу для обговорення російської агресії проти України.

«Я рішуче засуджую безрозсудний напад Росії на Україну, який ставить під загрозу незліченну кількість мирних життів. Це серйозне порушення міжнародного права та серйозна загроза євроатлантичній безпеці. Союзники НАТО зустрінуться, щоб оговорити відновлення російської агресії», – написав він у twitter.

I strongly condemn #Russia’s reckless attack on #Ukraine, which puts at risk countless civilian lives. This is a grave breach of international law & a serious threat to Euro-Atlantic security. #NATO Allies will meet to address Russia’s renewed aggression. https://t.co/FPpyuzmUXD — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 24, 2022

Раніше повідомлялося, що прем'єр Британії скликав екстрений саміт НАТО. Борис Джонсон заявив, що «приголомшений жахливими подіями в Україні». Він додав, що поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Британський прем'єр додав, що Велика Британія та союзники дадуть рішучу відповідь.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

Крім того,Європейські акції обвалились після нападу Путіна на Україну.

Відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

Станом на 12 годину від рук окупанта загинуло понад 40 військових ЗСУ.

Додамо, що Україна готується оголосити загальну мобілізацію.

Також на цю годину відомо, що військові на Луганщині збили сьомий літак росіян.

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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