ДТП на Харківщині: одна людина загинула та ще семеро постраждали

На трасі «Чугуїв - Мілове» поблизу села Первомайське на Харківщині зіткнулися автомобілі «ЗАЗ» та «ВАЗ»

У Харківській області в аварії авто одна жінка загинула та ще сім людей постраждали. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області. На трасі «Чугуїв - Мілове» поблизу села Первомайське на Харківщині зіткнулися автомобілі «ЗАЗ» та «ВАЗ». За попередніми даними, 45-річний водій «ЗАЗ» не



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На трасі «Чугуїв - Мілове» поблизу села Первомайське на Харківщині зіткнулися автомобілі «ЗАЗ» та «ВАЗ»

У Харківській області в аварії авто одна жінка загинула та ще сім людей постраждали.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

На трасі «Чугуїв - Мілове» поблизу села Первомайське на Харківщині зіткнулися автомобілі «ЗАЗ» та «ВАЗ». За попередніми даними, 45-річний водій «ЗАЗ» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим авто.

На момент аварії в автівці «ВАЗ» перебували 49-річний водій та 54-річна жінка-пасажир. У «ЗАЗ» — 45-річний водій та п’ять пасажирок від 31 до 57 років.

Водії та пасажири з різними ступенями ушкоджень госпіталізовані.

Нагадаємо, на швидкісній магістралі, яка сполучає Прагу і Братиславу, зіткнулося понад 40 автомобілів.

У центрі Києва в ніч на понеділок, 15 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля таксі Uber.