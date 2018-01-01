  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ДТП на Харківщині: одна людина загинула та ще семеро постраждали

    На трасі «Чугуїв - Мілове» поблизу села Первомайське на Харківщині зіткнулися автомобілі «ЗАЗ» та «ВАЗ»
    У Харківській області в аварії авто одна жінка загинула та ще сім людей постраждали. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області. На трасі «Чугуїв - Мілове» поблизу села Первомайське на Харківщині зіткнулися автомобілі «ЗАЗ» та «ВАЗ». За попередніми даними, 45-річний водій «ЗАЗ» не
    • Сьогодні, 21:30
    • Розсилка

    На трасі «Чугуїв - Мілове» поблизу села Первомайське на Харківщині зіткнулися автомобілі «ЗАЗ» та «ВАЗ»

    У Харківській області в аварії авто одна жінка загинула та ще сім людей постраждали.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

    На трасі «Чугуїв - Мілове» поблизу села Первомайське на Харківщині зіткнулися автомобілі «ЗАЗ» та «ВАЗ». За попередніми даними, 45-річний водій «ЗАЗ» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим авто.

    На момент аварії в автівці «ВАЗ» перебували 49-річний водій та 54-річна жінка-пасажир. У «ЗАЗ» — 45-річний водій та п’ять пасажирок від 31 до 57 років.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    ДТП на Харківщині: одна людина загинула та ще семеро постраждали
    ДТП на Харківщині: одна людина загинула та ще семеро постраждали

    Водії та пасажири з різними ступенями ушкоджень госпіталізовані.

    Нагадаємо, на швидкісній магістралі, яка сполучає Прагу і Братиславу, зіткнулося понад 40 автомобілів.

    У центрі Києва в ніч на понеділок, 15 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля таксі Uber.

    Національна поліція України ДТП ЗАЗ смерть водій Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ