ДТП у Харкові: Дронов відмовився виступати на дебатах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постраждала Оксана Євтєєва, в якої внаслідок ДТП загинули чоловік та сестра, попросила суд позбавити пожиттєво Зайцеву й Дронова права керувати авто Фото: mediaport.ua

Адвокат Марини Ковальової, яка була пасажиркою Lexus, просила для Дронова найвищої міри покарання

У Київському районному суді Харкова 12 лютого продовжилися судові дебати щодо трагічної ДТП на вул. Сумській, в результаті якої загинули шестеро людей.

Зазначається, що обвинувачений водій Volkswagen Геннадій Дронов відмовився виступити, попросивши це зробити адвоката Серія Перепелицю.

Адвокат Дронова Перепелиця виступив замість свого підзахисного, зазначивши, що Дронов виступить особисто під час останнього слова. Адвокат заявив, що Дронов не «міг побачити з відстані 118 метрів, що Lexus їде з порушенням» та просив суд виправдати підзахисного.

Інший адвокат Дронова - Андрій Гепалов - заявив, що саме швидкість Lеxus спричинила трагічні наслідки ДТП.

Адвокат Марини Ковальової, яка була пасажиркою Lexus, Олена Цимбалістенко просила для Дронова найвищої міри покарання - 10 років позбавлення волі, оскільки той своєї провини не визнав і досі.

Адвокат Олени Зайцевої Юлія Козир просила відкласти судове засідання, щоб інші захисники могли бути присутніми на ньому.

Суддя Віктор Попрас оголосив перерву до 14:00 19 лютого.

Як відомо, під час дебатів 11 лютого суд заслухав постраждалих в аварії, родичів загиблих та їхніх адвокатів. Одна з постраждалих - Оксана Нестеренко - в суді заявила, що ДТП вплинула на стан здоров’я її батька, в якого була онкологія, і нещодавно він помер.

Її адвокат Олександр Дрижанов зазначив, що вина обвинуваченого у вчиненні ДТП Геннадія Дронова менша, ніж в іншої обвинуваченої - Олени Зайцевої. Такої ж думки й деякі інші постраждалі.

Постраждала Оксана Євтєєва, в якої внаслідок ДТП загинули чоловік та сестра, попросила суд позбавити пожиттєво Зайцеву й Дронова права керувати авто.

Раніше повідомлялося, що потерпілі внаслідок масштабної ДТП у центрі Харкова на вул. Сумській не вірять у розкаяння обвинуваченої Олени Зайцевої.

Джерело: Громадське