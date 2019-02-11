Постраждалі та родичі загиблих у ДТП в Харкові не вірять у розкаяння Зайцевої



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Зайцевій і Дронову загрожує до 10 років позбавлення волі

Усі потерпілі висловили думку, що провина лежить на двох водіях: Зайцевій та Дронову

Потерпілі внаслідок масштабної ДТП у центрі Харкова, внаслідок якої загинули шестеро людей, не вірять у розкаяння обвинуваченої Олени Зайцевої.

Про це вони заявили під час дебатів у Київському райсуді Харкова 11 лютого.

Зокрема, на дебатах виступила потерпіла Оксана Нестеренко. Вона заявила, що не вірить у розкаяння Олени Зайцевої, тому що «протягом всього часу було надано ніякої допомоги, не було участі ні у процесі лікування, ні у процесі реабілітації».

Під час виступу представник потерпілих Миколи Пономаренка, Людмила Фабріс, Тінатін Шевцова, які втратили у ДТП своїх рідних, заявив, що вони так само не вірять у розкаяння.

Таку ж думку висловила потерпіла Оксана Євтеєва, яка втратила у ДТП сестру та чоловіка, та її батько Ігор Берченко.

Євтеєва попросила для обох водіїв максимального покарання, передбаченого санкцією інкримінованої статті, - 10 років позбавлення волі.

Усі потерпілі висловили думку, що провина лежить на двох водіях.

Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло 6 людей.

Джерело: УНН